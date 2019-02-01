Fed唱鴿調 多元資產參與上漲動能同時降低波動



▲美國聯準會（Fed）1月30日決議按兵不動，貨幣政策也從「偏鷹派」大幅轉為「偏鴿派」。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

美國聯準會（Fed）2019年開年首場利率會議給市場帶來太多意外，Fed態度轉鴿派，帶動美股應聲大漲慶祝，投信法人分析，美國今年若放緩升息步伐，將有利於新興市場資產重振旗鼓，惟各類資產表現輪動可能更為快速，加上外圍紛擾依舊，不排除金融環境波動有轉強的可能，建議採取積極主動調整投資組合配置的多元資產投資策略，參與全球上漲動能的同時也降低過度集中曝險的風險。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，Fed元月利率會議會後聲明和官員態度仍正面看待美國經濟動能，但考慮近期全球經濟和金融情勢發展，刪除原先「逐步升息」用字，改以將「保持耐心」。

面對未來的調整，聯準會主席鮑爾也暗示資產負債表的縮減路徑具有靈活性，顯示去年下半年全球經濟走緩、美中貿易摩擦和地緣政治等問題，確實讓官員對貨幣政策正常化設定更加謹慎。另外，相較去年12月底的激烈「降息」預期，目前市場認為未來12個月聯準會將維持利率不變，反映利率攀升壓力減輕的同時，投資人也不再過度悲觀看待前景。

陳若梅分析，美國放緩升息步伐，也壓抑美國公債殖利率大幅拉升可能，預料2017年以來受惠利差擴大的強勢美元走勢將逐漸趨緩，並同時嘉惠去年承壓的新興市場資產；然而，今年起每月一次的美國FOMC會後皆有記者會召開，以讓Fed能更為彈性且機動的與市場溝通政策方向，預料資產表現輪動將更為快速。

陳若梅舉美國房地產REITs為例，過去十年年化報酬率約在12%左右，多數時間表現搶眼，但波動度卻高達21%；反觀多重收益型配置以8.6%十年年化報酬率緊追在後，波動度卻不到美國房地產的一半，是少數能交出「平均以上報酬、平均以下波動」成績的資產類別。

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