睡青年旅館、坐經濟艙　基金不好賺經理人也開始勒緊褲帶

▲新基金成立的不利因素正在增加，Eurekahedge數據顯示，過去3年關閉的對沖基金數量已比新成立的還多。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

魯賓（Brant Rubin）去年成立了一家對沖基金，但卻發現這不再是一條簡單致富的路。

彭博報導，魯賓曾於倫敦Luxor Capital從事收購歐洲網路公司的工作，隨後於2017年辭職自立門戶，與家人、朋友及幾個前客戶募集近5000萬美元。然而，殘酷的現實隨即襲來，基金入不敷出，他擅長的市場在歐洲監管趨嚴下遭到冷落，潛在客戶也收回自己的投資。

「錢不再那麼好賺了，」39歲的魯賓說，他沒能從他接近的100位投資人那裡募得資金，因為這些投資人對初創企業不放心。「燒錢很不舒服，特別是我們沒有無限的資金來源，但我還是對這項事業有信心。」

因此，魯賓及其他同行的金融家們開始遵循著企業家們萬年不敗的法則：勒緊褲帶。魯賓出差拜訪客戶時，他都避免選擇一晚要價500美元的酒店，而選擇青年旅館；他只乘坐挪威航空等廉價航空，代步工具也以地鐵代替UBER。

他與Vor Capital的2名同行，在較為繁華、遊客較多的柯芬園（Covent Garden）的一家休閒牛排館上租了一間辦公室，而非一些老牌基金較傾向的高檔的梅費爾區。「我們花錢聘請實習生，這花費比聘請分析師還便宜。」

成本攀升及收益萎縮已使經營避險基金的難度提高，主要的原因是出自他們需要打平開支所需的資產額被拉高。根據Simmons & Simmons法律事務所的說法，幾年前，管理5000萬美元資產所獲得的管理費就足以應付開支，如今最少需要2億美元。而基金要達到這樣大規模也困難得多，據新加坡數據提供商Eurekahedge的數據，自2000年以來，新創基金的平均資產規模遽減72%至2800萬美元。

新基金成立的不利因素正在增加，Eurekahedge數據顯示，過去3年關閉的對沖基金數量已比新成立的還多，去年全球有580家基金停業，新開業的僅有552家。與鼎盛時期的2000年相比，當時每年有超過1000家基金開業。由於對沖基金的報酬有時比成本最低的指數基金還低，人們也漸漸不太願意以2%的管理費及20%的績效費用來獎勵經理人。

魯賓去年投資歐洲網路公司，獲得10%回報，他強調儉約有其優點。他既是Hostelworld Group網站投資人也是常客，不但深入了解背包客產業，還能省錢，堪稱「一石二鳥」。