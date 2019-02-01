別忘啦！今日453個據點換新鈔最後一天　台銀ATM也可兌換

▲今日是換鈔的最後一天，想換新鈔的民眾手腳要快。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

今日為年前最後一天上班日，也是換新鈔的最後一日，不少民眾可能趕在最後一天換鈔，所以人潮也會眾多。想要在年前換鈔的民眾，可以在全省台的台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等八家金融機構，共453個據點提供民眾兌換新鈔服務。

七家銀行有370家指定兌鈔分行，以及中華郵政位於都會區的25家指定兌鈔郵局，都有開設「新鈔兌換專櫃」，加強服務民眾換新鈔需求；另有58家在偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔，民眾可以就近幾家銀行換鈔。

銀行的營業只有到下午三點半，所以建議民眾如果要今日換鈔，還是及早規劃，避免趕不及；台銀也表示，當日會張貼各種鈔券的限額，民眾在兌換之前，可以先想好要兌換的張數，和要兌換的種類，更能夠節省排隊的時間，如果要兌換的張數超過限額，那就得要重新排隊。

▲銀行營業到下午三點半，民眾盡早排隊，財政部也提醒民眾，排隊時要有耐心。（圖／記者吳靜君攝）

因此專家建議，在排隊時，不妨多帶個伴，不僅排隊時可以防無聊，也可以換較多鈔券，避免無法充分兌得所需的新鈔，另一個方法也可以多跑幾間鄰近兌換據點辦理。

財政部的臉書也以標籤提醒民眾三件事情，新鈔的供應量有限，民眾應該要酌量兌換；換鈔排隊人潮眾多，要耐心等候；且不要忘記貼心送上一句「行員辛苦」

如果真的來不及，不妨用自動櫃員機(ATM)提領或兌換新鈔，到放假之前，兆豐銀、台銀的ATM領取可以提領新鈔，值得注意的是，台銀董事長呂桔誠提醒大家，如果是在過年期間提領，因為ATM會回收舊鈔，所以民眾就有可能會領到舊鈔，所以ATM提領也最好年前就先準備好。