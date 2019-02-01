沒人約束失控鋼鐵人了！特斯拉財務長二度退休　股價瞬跌6%

▲特斯拉財務長阿胡加宣布退休。（圖／翻攝自Tesla）

財經中心／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）在去年風波不斷，但自上上個季度開始，已連續兩季獲利，執行長馬斯克還承諾，今年每個季度都要獲利，但本周三卻出現財務長阿胡加（Deepak Ahuja）將退休的消息，令市場相當擔心因此番主管離職潮拖累股價。

綜合媒體報導，阿胡加於2015年首次從特斯拉退休，在這之前他也曾在福特工作過，當時退休，由谷歌財務長惠勒（Jason Wheeler）代替他的位子，但惠勒卻在2017年離開公司，阿胡加便重新回到特斯拉續任。

如今，阿胡加將二度退休，由34歲的財務副總裁科克宏（Zach Kirkhorn）接任，在他離職前，他參與了公司連續兩個營利季度，上季營收成長5.9%至72.3億美元。

特斯拉財務團隊在過去一年裡的高變動令投資人相當焦慮，隨著資深老將阿胡加退休後，他們也相當擔心沒有人可以約束時常有脫序行為的執行長馬斯克，而特斯拉的股價在阿胡加宣布退休後，已下跌大約6%。

儘管市場憂心忡忡，馬斯克對獲利前景仍深感信心，他表示，就算全球經濟衰退，今年交車量仍預期比去年提升50%左右，特斯拉今年的產量也大幅提升，目前交車量目標為36萬至40萬輛。