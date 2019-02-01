國際原油飆漲兇手在這！OPEC減產效應發燒　油價1月漲20%

▲石油輸出國家組織與夥伴國的產量銷減計畫開始出現效果，國際油價開始上漲。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

國際油價自1月至今，漲幅達到20%，可能創下2015年4月以來最大單月漲幅，主因為石油輸出國家組織（OPEC）與夥伴國（OPEC+）的產量銷減計畫開始出現效果，再加上聯準會（Fed）的態度轉向提振油市，對全球經濟成長前景有利。

根據Investor's Business Daily報導，紐約原油期貨價格已經連續第三天上漲，聯準會周三表示已暫時加息，將美元匯率推低，上周美國從沙特阿拉伯的進口量降至2017年10月以來的最低水平，俄羅斯能源部長諾瓦克表示，將會在本月循序漸進地減產，並在2月增加減產力度。

▲美中雙方是否能透過談判解決歧見，將是影響原油需求的關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

CMC Market（盈豐財資市場）首席市場策略專家麥卡錫表示，聯準會更為寬鬆的立場被視為「讓全球中長期經濟成長變得更好的前景」，麥卡錫說，「俄羅斯及OPEC減產協議則顯然在短期提振油價。」

紐約原油在2018最後一個季度暴跌近40%之後於今年反彈，這些下跌促使石油輸出國組織及其盟國開始遏制產量，若美國與委內瑞拉危機升級，原油供應將再一步進行縮減，美中雙方是否能透過談判解決歧見，將是影響原油需求的關鍵。

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