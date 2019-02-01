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東區大房東起底！持地面積「7座大安森林公園」　這些名店都是他的

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▲東區商圈沒落加上租金壓力　40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）

▲東區商圈沒落加上租金壓力　40年老牌餐廳永福樓只營業到2/24。（圖／記者黃士原攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市東區40年老牌餐廳永福樓將在2月24日熄燈，由於每月租金高達150萬，加上商圈沒落、景氣蕭條，店家們都紛紛苦喊撐不下去了。據了解，林姓房東在東區相當知名，光這一帶就擁有10家店面，每月租金保守估計也有千萬元，因此堅持「寧願空租也不願降價」。

永福樓2、3樓店面總面積將近400坪，再加上1樓入口，每個月就要花上150萬租金，即使是知名老店，也敵不過高房租的壓力。永福樓公關陳羽珊表示，「他（房東）覺得我們現在租金還是太便宜，他也曾經提過說，希望可以再調漲一些」，經過雙方長時間的協調仍無法取得共識，因此決定2月24日最後一天營業。

消息傳出後，外界都很好奇房東真實身分，以及為何會開出如此高價。事實上，這名林姓房東很早就在東區取得店面，有些甚至超過30年，每月租金收入就達千萬元，因此不怕空租。

▲▼忠孝東路、敦化南路口。（圖／翻攝Google map）

▲忠孝東路、敦化南路口。（圖／翻攝Google map）

根據《蘋果日報》報導，這位林姓房東更是東區大地主，據傳光林家持有的土地就廣達180甲、相當於7座大安森林公園大小。除了永福樓外，東區SASA美妝店、葡吉小廚也是林姓房東所有，在忠孝東路與敦化南路口的王道銀行店面，也是他所持有。

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