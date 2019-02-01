英業達旗下英穩達裁員125人！離職員工爆：「獎金+津貼全刪」難過年

▲員工辛苦工作，卻爆出遭公司解雇。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

財經中心／綜合報導

英業達集團旗下太陽能電池廠英穩達去年10月才調整人力，沒想到今年再爆發一口氣解雇百名員工，員工氣到都要過年了，公司在沒有勞資共識的情況下還違反《勞基法》解雇，甚至請律師讓員工與公司終止勞動契約，放棄簽調節書。

根據《蘋果日報》報導，英穩達離職員工爆料，他在公司資歷5年多，但公司去年10月提出的優退方案卻只限定年資3年以下的員工申請，也就是說，他們那些有資歷的員工根本沒有績效獎金可以拿，也沒有技術獎金可以領，薪資內容只剩下本薪，這讓有資歷的員工與新進員工領得一樣的數字。

然而，公司當初承諾的薪資內容根本不只這些，除了本薪之外，理應還有各種福利、獎金、津貼等。員工指出，英穩達從去年9月起停止發放績效獎金，接著10月也取消了技術津貼，公司希望員工們都能「共體時艱」，甚至指出績效獎金、技術津貼不是公司保障的項目，跟當初徵才的條件不一樣了。

該員工表示，英穩達惡意刁難，以為員工都不懂法律而默默離職，拿不到資遣費用，讓人難過年，除了員工福利縮水，績效獎金、三節獎金及夜班津貼也遭取消。

不過英穩達解釋，公司並非資遣員工，而是這些員工與公司終止勞動關係，領到資遣協議書的員工也是工作績效不佳，不願資遣就接受輔導，都是在自由意願和充分溝通的前提進行，125名離職員工中已有114位員工與公司達成協議，剩下的11位員工雖然已經離職，但也協商破局，接著會進入司法程序。