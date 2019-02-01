陽台驚見狗兒遭吊掛虐待！母親LINE傳真相　她下秒飆出一字國罵

▲「如果發現狗被虐待，妳們能幫忙嘛？」母親兩句話把女兒給逼急了。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

網搜小組／綜合報導

台北一名年輕女網友近日接到母親LINE訊息，一聽有狗兒疑似遭虐待，還被吊掛在陽台，立刻急忙回電想了解狀況。不料下一秒母親傳來現場照片，讓她當場傻眼，忍不住飆出一字國罵。

這位幽默的母親在臉書不公開社團「爆廢公社」貼出對話截圖，表示她趁著好天氣清洗女兒的玩偶，後來洗完吊上去曬，覺得畫面頗詭異，便心血來潮地傳LINE捉弄女兒：「如果發現狗被虐待，妳們能幫忙嘛？被吊掛在陽台上…。」

當時女兒一看到訊息，立刻二話不多打電話了解情況，沒想到下一秒看到母親傳來現場照片，一時之間既好氣又好笑，當場飆出一聲髒話。

▲女兒一看照片差點氣瘋。

事後，母親將對話分享到臉書，笑說「無意間證實，女兒真的是愛狗人士無誤！秒回的速度跟平常截然不同。」而這篇貼文不僅意外釣出女兒回應「當事人出現」，還可以看出母女倆感情非常好，互動熱絡。

許多網友看完後，紛紛留言表示：「好壞」、「那個幹我相信他是發自內心的」、「這個幹非常的真誠」、「跟真的一樣，好驚悚阿」、「我小時候看到自己娃娃這樣一定會哭的」、「好真誠的幹」笑翻所有人。

▲再放大一些看，真的是娃娃啦XDDD。