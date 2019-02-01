　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

遠見／張忠謀退休她卻更忙碌　張淑芬鼓舞企業接力傳愛

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

文╱林鳳琪

▲▼（圖／遠見雜誌提供）

台積電慈善基金會投入的公益項目極多，掌舵的張淑芬情感豐沛，但決策明快果斷，她積極串連伙伴、搭建平台，讓愛心開枝散葉，要藉著這些「未來工程」改變社會。

「莊處長，這個有辦法解決嗎？」「不能自己生產嗎？」「材料很難找嗎？」「有多重？」「成本能降低嗎？」「需要多久時間？」「這麼久？你們是台積電耶……。」

拿起麥克風，台積電創辦人張忠謀的夫人、現任台積電慈善基金會董事長張淑芬的問題，就像機關槍子彈接連發射，「那我也要請問幫忙長輩洗澡的伙伴，沐浴板確實有需要嗎？」「有沒有其他替代方式？」「若我們真的開發量產了，實際效益如何？」「能不能先評估？我們要確認這些錢確確實實都用在刀口上。」

今年1月10日，張淑芬一早便搭高鐵南下，趕往台南勞工中心參加「愛互聯」平台的年度會議。一聽到伙伴門諾基金會替弱勢長者服務時遇到「沐浴板」太重、接觸面不夠平滑、容易割傷患者等難題時，她恨不得立即就能解決。

幾天後，她現身台北辦公室接受《遠見》專訪，當她結束訪談，準備起身要趕往下一個行程時，基金會裡等待的同仁立刻拿著報告圍了上來，一個個不同的專案都等著跟她討論、聽她的意見。從孝道、惜食、弱勢、獨老、遠端醫療照護、數據科學基礎教育等，非常多。

這些，不只是基金會的工作項目，更是讓75歲的張淑芬，仍願意投入心力改變社會的「未來工程」。

「張忠謀退休了 留夫人奮鬥」

不少人開玩笑說，張忠謀從他創辦的台積電退休了；卻把他的夫人張淑芬留在台積電，繼續打拚奮鬥。

跟同仁討論時，只見張淑芬不斷提出癥結點、反覆討論、辯證，走廊成了會議室；此刻，站在幾個大男人間，她顯得特別嬌小；但她專注堅毅的神情，又讓她顯得特別巨大。

這是張淑芬現今的「日常」。與十年前截然不同的是，彼時，她只是「張忠謀的太太」，就如同許多企業家夫人們，雖然偶爾也會參加公益，但逛街、下午茶、SPA才是日常。

現在的她，「欲望真的少很多，好比說，衣服少買了，說不買，那是太矯情，」張淑芬自我調侃，「但珠寶、首飾這些奢侈品，真的不愛了。」

起點〉2009年投身志工社

為獨居長者 搭照護安全網

轉變，始於2009年。

那年，金融海嘯重創全球，即使是產業資優生台積電，也得縮減相對不必要的支出開銷。原本台積電內部有一個志工組織「志工社」，來自公司的補貼也大幅減少。

台積電廠務處資深處長莊子壽回憶：「當時志工僅300人，很怕就散了，夫人有號召力，便情商她來當個『掛名』社長。」

沒想到，這個「掛名」的社長，卻比任何人都投入。例如志工社關懷獨居老人活動，一次、二次、三次……，她都參與，參與愈多，愈是牽掛，「活動結束後呢？」「獨居老人生病了怎麼辦？」她試圖為這些無人聞問的獨居長者，編織起一張綿密的安全網。

透過綿密的人脈網，中國醫藥學大學附設醫院、榮總、門諾基金會等，從醫界、企業、民間團體，甚至是政府決策單位，全都一一被她拉進來。2014年「愛互聯」平台正式成立。

莊子壽解釋：「剛開始，她只是想做個平台，讓弱勢老人與醫療端接上。」但這只解決了醫療，「長者最需要的是什麼？健康與快樂。」「讓老人家不生病是（解決長照）最好的策略。」台積電又找來智慧系統業者與豐原、苗栗醫院合作開發遠端照護系統。

只是，「為什麼獨居老人愈來愈多？子女的角色呢？」張淑芬追根究柢，一層層撥開表象，直搗核心，「以前大多三代同堂，少有獨居老人，現代社會，人心變了，孝道也不見了。」她決定重拾傳統儒家精神，從教育扎根，推廣孝道。

茁壯〉2017年社長變董座

衝現場勘災 立刻投注資源

於是，從最初的關懷獨居老人，到串連醫療、長照，衍生出愛互聯平台，又長出孝道教育。原本種下的小苗，已開枝散葉，長成了茁壯大樹。目前台積電員工近4.7萬人，加入志工社的員工就超過一萬人。

而志工社打下的基礎，台積電正式捐助3000萬元，於2017年5月成立台積電慈善基金會，由張淑芬擔任第一屆董事長，擴大推廣公益。接下來，張淑芬還要打造獨立於台積電之外的公益平台「把愛送出去」，讓企業友人以及有心人士，都能與她一起「造林」。

莊子壽形容，張淑芬心腸軟，每次看到災難新聞，就恨不得馬上到現場。八八風災、高雄氣爆、八仙塵爆、花蓮地震等，「她總是第一時間就想衝下去，我們常得替她踩煞車。」「她個性很急，尤其是遇到慈善，如果評估或回答較慢，她甚至會連發12道金牌（簡訊）。」

去年花蓮地震前，張淑芬正在太魯閣寫生。她形容，當時只聽到一陣雷鳴似的聲響，腳下的山開始搖晃，「當時不覺得怕，只是第一次這麼貼近地震。」

沒想到，傍晚回家，夜裡就傳出災情，張淑芬與幕僚天一亮就趕下去勘災。幕僚之一、基金會副執行長彭冠宇回憶，勘災北返後，張淑芬有時會顯得悶悶不樂、陷入沉思，「高雄氣爆，我曉得要做什麼。但花蓮地震，我們完全不知道能做什麼，我們能救人嗎？能救災民心中的恐懼嗎？」

房子、馬路能修好，但心理的害怕與恐懼，能弭平嗎？於是，修繕完花蓮近500戶弱勢家庭的房屋後，台積電辦了兒童營；幾個月後，又把台積電員工送到花蓮旅遊，重振當地觀光。緊接著，蔡英文、賴清德、台塑也接續帶隊到花蓮觀光，影響像漣漪般擴散開來。

地震整整半年後，台積電團隊才真正撤退，但也把愛留了下來，像是「一萬一戶」。莊子壽回憶，當時團隊固定跟張淑芬回報房屋修繕進度與個案關懷。很難想像，這年代，竟還有人連飯都沒得吃。

結盟〉揪伙伴接力傳愛

擴大公益 輸出成功模式

「80多歲的陸媽媽是大陳義胞，與一對罹癌的子女相依為命，平時靠撿破爛為生。最近，回收不好做，經常一個月換不了1000元。她跟志工反應，萬一有天她走了，擔心兩個生病的孩子沒人照顧；辛酸的是，這對子女最擔心的也是，萬一他們先走了，老媽媽怎麼辦！」

「回報個案時，夫人常聽著聽著就忍不住掉眼淚。」但台積電畢竟人力、資源有限，張淑芬決定號召眾人，發起「一萬一戶」與專案急難救助。又一次，在台東偏鄉，她看到隔代教養的學童竟沒早餐吃，於是，很快的，與奇美食品合作的「惜食」計畫，也納入了項目。

「這些項目，並非事先訂出計畫，再去找個案照表操課，」莊子壽解釋，「而是隨時都在變形，從一個項目衍生出另一個，就好像一隻隻的變形蟲，既能獨立，也能合體。」張淑芬說，「台積電希望打造一個平台，光環不必在台積電。好比說，遠端照護模式成功做出來了，就交棒，讓更多人可以參與。惜食、一萬一戶都是。」

最近，隨著人工智慧應用愈來愈普及，張淑芬又忍不住開始擔憂，「我的朋友圈給小孩補英文、數學，什麼都學，連辯論都去上課；因此你無法想像，花東偏鄉竟有些小孩，連飯都吃不飽。AI時代，教育資源落差，他們將更難翻身。」她不希望這些小孩跟城市有嚴重落差，這個根（數據科學基礎教育），「我會替他們扎下。」

或許是太感慨，張淑芬突然靜默了下來，幾秒後悠悠提起：「在我身上，有兩個巨大不同的世界。我看到人生的無奈，這種無奈是，有些人很認真做自己，但怎麼試，都無法成功；有些人一出生，不怎麼需要努力，就很成功。」她看到了某些人的命運，無法扭轉，只能幫助他們。

張淑芬曾經感謝張忠謀，給她這個公益的舞台，但張忠謀反而肯定她，「是你自己把這個舞台擦亮了。」

張淑芬的人生，也並非一路順遂。不願多談私事的她，淡淡地說，「我高中就到美國念書，然後就這麼糊里糊塗就過了。」

跟張忠謀結婚後，她不斷學習，提升自己，「我對自己要求比較高，尤其當張忠謀太太後。他是很有智慧的人，我不能讓他看不起。」除了大量閱讀，她學插花，朋友邀約，又開始習畫。

剛開始她臨摹名家畫作，張大千、趙無極都是她的最愛。但畫著畫著，遇到瓶頸，「朋友說，我畫風有誰有誰的影子，就是沒有『張淑芬』。」她一度中斷，三年不曾拿起畫筆，「後來張忠謀勸我，人的一生，能有一個真正的興趣很不容易，不要輕易放棄。」她才又重拾畫筆。

堅持，有了回饋。去年，她的畫作在蘇富比「現代藝術晚拍」，以約839萬元成交。現在她除了是張忠謀太太，也是慈善家，是張董事長，也是畫家。但她最在乎的，仍是張忠謀。

「到這個年齡 平淡就是幸福」

「他在台積電是決策者，一天24小時都在煩惱。他退出了，而且真正做到裸退，他現在（健康）很安定，我在外面做公益時也不用掛心。所以，我覺得，退休對他，對我來說，都很好。」

「到我們這個年齡，平淡、平靜就是最大的幸福。」說著幸福時，張淑芬嘴角揚起微笑，與談慈善時的時而哀傷、時而堅毅，截然不同，「聽音樂時，他拿一本書，我拿一本書，我們在書房裡，陽光就這樣照進來，那是我最幸福的時候。」

【本文摘自遠見雜誌2月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://goo.gl/5S7h4Y

ET快訊
曾莞婷泳池辣曬「CD奶」！網驚：光碟都變形了
人權攝影師遭爆伸魔爪！找嫩妹出差2周「每晚性侵」
與世界隔著塑膠！泡泡男孩12年首次走出來　病逝前終於碰到媽媽

關鍵字：遠見雜誌,張淑芬,台積電

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

銀行放年假啦　想領百元新鈔還是有秘訣

近12年來最大減持！台灣持續減碼美債　單月狂拋70億美元

經部讓能源政策照舊　王應傑批：蓋電廠不是做麵包一下就會好

影／郭董證實美國威州投資將調整　避開大量生產走研發領域

遠見／張忠謀退休她卻更忙碌　張淑芬鼓舞企業接力傳愛

年前全台放無薪假人數增加158人　3大行業家數比例最高

狗年匯市封關！新台幣匯率全年貶值幅度4.56%　創近三年最大　

掉漆！年前公股網銀竟塞車　土銀：狀況了解中

商業周刊／32歲西門町玩具店　「顧問員工」讓營收飆6倍

商業周刊／農林女董座大數據種茶　百年茶商復活記

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

任容萱第一次約會超帥獸醫　超直接回答...對方尷尬了！

暖心孫女送奶奶泰迪熊藏驚喜！ 聽已逝老伴喚「我愛妳」秒飆淚

《延禧》「大嘴猴CP」再合體發糖　甜唱《帶你去旅行》都是粉紅泡泡～～

野生皮卡丘騎平衡車超穩逛大街　網笑：快丟寶貝球啊～要跑了

銀行放年假啦　想領百元新鈔還是有秘訣

近12年來最大減持！台灣持續減碼美債　單月狂拋70億美元

經部讓能源政策照舊　王應傑批：蓋電廠不是做麵包一下就會好

影／郭董證實美國威州投資將調整　避開大量生產走研發領域

遠見／張忠謀退休她卻更忙碌　張淑芬鼓舞企業接力傳愛

年前全台放無薪假人數增加158人　3大行業家數比例最高

狗年匯市封關！新台幣匯率全年貶值幅度4.56%　創近三年最大　

掉漆！年前公股網銀竟塞車　土銀：狀況了解中

商業周刊／32歲西門町玩具店　「顧問員工」讓營收飆6倍

商業周刊／農林女董座大數據種茶　百年茶商復活記

台大正妹「高衩牛仔緊身裙」S型下腰　KID加碼塞紅包

賭場藏身二手家具行　27賭徒被擒1人爬鐵絲網割傷腿

從新聞得知噩耗　忠仁同學悼：一起打投幣式電動的日子，只能成回憶了

大咖自由球員別急　去年2月也出現一堆破億合約

0202好星運開關│獅子開好運，為牡羊打打氣

春節爆出國潮！林佳龍視察松機送紅包　擬「ABC計畫」備戰疏運

年菜免油炸！一次學會「雞、豬、魚」煎烤煮法...上桌秒殺

高市府觀光局民政局攜手　邀信眾參拜關帝廟祈願財運亨通

韓流燒起高雄房市　移轉棟數3,519棟創3年新高

北美民眾「放寒假」瘋玩「冷凍褲」　還有警察限定款…上班哪有這麼認真

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

財經熱門新聞

林之晨接台哥大總經理　黃金背景..

大樂透春節加碼起跑　派50歲大..

英穩達裁員125人！離職員工難..

春節試手氣 台彩秘笈一次公開

別忘了　今日是換鈔最後一日

東區大房東起底　這些店都是他的

史上最慘　勞退新制去年大虧42..

影／仁寶尾牙一人發一萬元　總獎..

日經點出台灣品牌廠落後原因

過年刮起來！　16款刮刮樂中獎..

英穩達爆裁員125人　卻持續徵..

大樂透今開始加碼！頭獎上看3億..

經濟部持續封殺核能　禁用核電四..

提高獎金與中獎率！　大樂透玩「..

更多熱門

相關新聞

遠見／台灣的地方消滅危機

2014年我曾到東京出差，拜訪了1886年成立的老出版社中央公論新社。我請教對方，當年度該出版社最暢銷的書是什麼時，他拿出一本書，書名叫《地方消滅》。書腰上的說明文字很聳動：在2040年前，日本將有896個市町村（市鎮村）消失。作者呼籲，必須趕快做點事，因為896個市町村，占了日本所有行政區域的一半。

侯友宜不知張忠謀妻是畫家　張淑芬：太沒知識

金狗年封關力拼收紅以9932點作收　每位股民損失13萬

華為要求供應商「產線移往大陸」

華為反制美　要台積電產線移至大陸

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

亞洲首對成功分割連體嬰　忠仁驟逝享年42歲

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑瘋萬人

婆婆疼爆！她征服夫家讓網想嫁了

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

父母遺棄忠仁忠義　死了也無法回家

28年沒見面戶所幫找生母　男當場淚崩

即／鈕承澤被起訴　確認女方胸部有DNA

母女上吊雙亡　留遺書：財產全給妹

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮中300萬元

嗆正妹百人斬　統神哥國動被起訴

高雄哥刮刮樂中5000　實領超悲劇

狄鶯終於露面！排隊等吃8千元台菜

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片

蔡依林帥爸曝光！父女3人五官神複製

更多

最夯影音

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面