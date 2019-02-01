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史上虧最多的一年！勞退新制2018慘虧423.8億　每人平均損失3685元

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲新制勞工退休基金在2018年虧損了423.8億元，也是史上虧損最多的一年。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動基金2018全年投資績效出爐，受到全球金融市場震盪衝擊，去年整體虧損726.6億元，其中勞退新制虧損423.8億元，收益率為-2.07%，不僅是開辦以來第4次虧損，也是史上虧損最多的一年，平均每名勞工得分攤3685元的損失。

勞退新制在2005年上路，雇主依法按月提撥薪資6%存到勞工個人帳戶，而勞工也可自行提撥，最高可提撥至6%，勞工年滿60歲退休才可請領退休金。此外，勞退新制帳戶會跟著勞工走，同時也會不受年資限制。

根據勞動基金收益統計，截至去年12月底，勞退新制基金去年虧損423.8億元，收益率為-2.07%；勞退舊制基金虧損176.2億元，收益率達-2.15%；勞保基金虧損虧損156.5億元，收益率達-2.22%；就保基金收益數26.8億元，收益率達2.22%；職災保護專款收益數1億元，收益率0.94%；積欠工資墊償基金收益數2.1億元，收益率1.69%，整體勞動基金虧損726.6億元，收益率-1.95%。

▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲全球金融市場去年波動大，新制勞退基金出現虧損，平均每名勞工損失3685元。（示意圖／記者周宸亘攝）

此外，最受勞工關心的退休金，新制勞工退休基金2018全年轉為虧損423.8億元，也是從2005年開辦以來第4度虧損，過去曾經發生虧損的情形依序為2008年的金融海嘯（虧損176.63億元）、2011年的歐債危機（虧損264.01億元）以及2015年的景氣趨緩（虧損13.09億元）。

勞退新制基金在2017全年賺進1407億元，一舉創下史上最高收益數，平均每名勞工勞退新制帳戶分得1萬2607元的大紅包；2018上半年表現不錯，不過歷經10月股災、美中貿易戰等影響，一改大賺千元的好成績，最終以虧損423.8億元畫下句點，成為史上虧損最大的一年，若以目前1150萬個勞退新制帳戶估算，平均每名勞工勞退新制將損失3685元。

勞動基金運用局表示，勞動基金依法設有保證收益機制，勞工若在60歲退休時，平均收益率低於保證收益，政府將會補貼差額。值得一提的是，整體勞動基金收益率已在今年1月擺脫虧損陰霾，翻轉為正。

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關鍵字：勞退新制,退休金,投資,股災,股市,勞工,保證收益,勞動部

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