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中美貿易戰、歐洲黑天鵝　今年投資必掌握3大策略

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▲美股，股票，股市，美國股市，紐約證交所。（圖／路透社）

▲中美貿易戰、歐洲政治黑天鵝等不確定因素，今年投資要謹慎。（圖／路透社）

記者戴瑞瑤／台北報導　

去(2018)年全球市場上沖下洗，今年仍將面對中美貿易戰、歐洲政治黑天鵝與量化寬鬆（QE）走向量化緊縮（QT）等不確定因素，民眾在投資理財時該如何因應？銀行建議應掌握「買短不買長」、「低買高賣」、「重息不重價」3大策略。

台新銀行投資策略總監莊明書分析，從過去的歷史經驗來看，經濟嚴重衰退的重要徵兆為泡沫破裂，但目前市場尚未出現此現象，雖全球經濟成長速度放緩，市場進入經濟循環末端（Late cycle），但是「late cycle不等於last moment」，對於今(2019)年的投資布局，莊明書強調「今年不是Time to say goodbye，而是Good time to buy」。

投資人在今年應該如何布局因應？台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，今年市場波動將是常態，建議投資人在操作上應以波動管理、多元佈局分散風險為主軸，可加碼債券資產，透過其相對穩定的現金流度過市場的震盪；在各季度的布局可採「攻守策略」，第一、四季為攻，股債配置比例建議各半，第二、三季則是守勢，提升債的比重，而在貨幣配置上，上半年以美元、人民幣、日圓為主，下半年則是看好非美貨幣表現。

台新銀行通路營運事業處資深副總經理黃培直則表示，隨著資金退潮造成市場波動加劇，以及今年市場熱議的5G商機仍需等待時間發酵，中美貿易談判結果將主導今年市場走向。今年在投資與配置的規劃上，除了長線布局的操作方式之外，因應動盪的市場走勢，可採取短線的「買短不買長」方式波動操作；因盤勢起伏加劇，不追高的「低接逢高賣」策略，修正時逢低接，避免買在高點；今年投資布局可留意有「息」的債券或股票「重息不重價」，

黃培直解釋，目前美國利率在高峰附近，再調整的空間有限，而高收益債的息或是新興市場債經過先前的修正也已經跌到甜蜜點，投資價值浮現，今年是追逐收息資產最適合的一年，此時進場布局，能在較高的利率水準下，享受一段長期穩健的收益；此外，也可選擇將資金投入銀行推出的優惠利率定存，在變動的市況下，讓資產穩定增值。

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關鍵字：中美貿易戰,中美貿易戰,台新銀行,2019投資

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