中美貿易戰、歐洲黑天鵝　今年投資必掌握3大策略

▲中美貿易戰、歐洲政治黑天鵝等不確定因素,今年投資要謹慎。(圖/路透社)

記者戴瑞瑤/台北報導

去(2018)年全球市場上沖下洗,今年仍將面對中美貿易戰、歐洲政治黑天鵝與量化寬鬆(QE)走向量化緊縮(QT)等不確定因素,民眾在投資理財時該如何因應?銀行建議應掌握「買短不買長」、「低買高賣」、「重息不重價」3大策略。

台新銀行投資策略總監莊明書分析,從過去的歷史經驗來看,經濟嚴重衰退的重要徵兆為泡沫破裂,但目前市場尚未出現此現象,雖全球經濟成長速度放緩,市場進入經濟循環末端(Late cycle),但是「late cycle不等於last moment」,對於今(2019)年的投資布局,莊明書強調「今年不是Time to say goodbye,而是Good time to buy」。

投資人在今年應該如何布局因應?台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示,今年市場波動將是常態,建議投資人在操作上應以波動管理、多元佈局分散風險為主軸,可加碼債券資產,透過其相對穩定的現金流度過市場的震盪;在各季度的布局可採「攻守策略」,第一、四季為攻,股債配置比例建議各半,第二、三季則是守勢,提升債的比重,而在貨幣配置上,上半年以美元、人民幣、日圓為主,下半年則是看好非美貨幣表現。

台新銀行通路營運事業處資深副總經理黃培直則表示,隨著資金退潮造成市場波動加劇,以及今年市場熱議的5G商機仍需等待時間發酵,中美貿易談判結果將主導今年市場走向。今年在投資與配置的規劃上,除了長線布局的操作方式之外,因應動盪的市場走勢,可採取短線的「買短不買長」方式波動操作;因盤勢起伏加劇,不追高的「低接逢高賣」策略,修正時逢低接,避免買在高點;今年投資布局可留意有「息」的債券或股票「重息不重價」,

黃培直解釋,目前美國利率在高峰附近,再調整的空間有限,而高收益債的息或是新興市場債經過先前的修正也已經跌到甜蜜點,投資價值浮現,今年是追逐收息資產最適合的一年,此時進場布局,能在較高的利率水準下,享受一段長期穩健的收益;此外,也可選擇將資金投入銀行推出的優惠利率定存,在變動的市況下,讓資產穩定增值。