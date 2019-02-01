想換免費機票　信用卡累積航空哩程必留意3重點

▲許多民眾選擇「哩程回饋卡」作為平日刷卡消費主力，換取免費機票。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

越來越多民眾選擇「哩程回饋卡」作為平日刷卡消費主力，來為自己換取每年出國旅遊機票或升等的機會。但民眾在用信用卡累積航空哩程時，最好留意航空聯盟、哩程數、每哩取得成本等3大重點，才能聰明消費。

根據Google搜尋趨勢，「里程」或是「哩程」關鍵字從2014年開始逐年上升，國人出國人次也以每年至少7%的成長幅度連年攀高。

Money101金融比較平台針對已經開始累積哩程的民眾進行調查，其中6成以上受訪者為新手，哩程累積年資為3年以下，哩程累積年資為3年以上的老手則占近4成。

調查結果顯示，哩程累積者的年齡主要為30歲至50歲的青壯年，占8成；新手當中，30到40歲占5成；累積哩程超過3年的老手則是以30到40歲佔45.4%、40到50歲占42.21%，較平均。

目前國內包含國泰、台新、滙豐、花旗、星展、中信、新光、美國運通等銀行，都有與航空公司合作推出聯名卡或是飛行卡，不同卡別等級還對應到不同的哩程回饋比率、年費、首刷禮(哩)、機場貴賓室等旅遊相關權益。

Money101董事總經理周純如建議，民眾若想要透過信用卡累積航空哩程，應考量3件事：第一，了解自己的飛行計劃屬於哪個航空聯盟；第二，了解兌換機票所需的哩程數；第三，換算每哩取得成本，越低越好。消費者可鎖定預計兌換的機票，擬好集哩策略。

調查也從「每月可以從信用卡中獲取多少哩程數」以及「每月信用卡消費金額」交叉比對，發現哩程愛好者刷卡金額的上升，同樣反映在哩程累積上，例如刷卡金額落在1萬至2萬區間的民眾，有63.4%表示可從信用卡獲得500至2000哩；當刷卡金額落在2萬至5萬，該區間的51.6%民眾表示可獲得哩程成長到1000至3000哩。與市場上18至25元累積1哩的信用卡哩程回饋率相符，也說明累積哩程的民眾大多會選擇「哩程回饋卡」作為消費的主力信用卡。

哩程累積者在乎哩程信用卡那些優惠、福利呢？調查顯示，77.68%的受訪者認為國內消費的哩程回饋率(多少元累積1哩)非常重要；62.35%在乎國外消費哩程回饋率；60.96%在乎首刷哩送多少；47.77%會了解年費多寡；近4成民眾會在乎信用卡提供的旅遊權益，像是免費機場貴賓室權益、免費機場接送次數以及免費機場周邊停車。