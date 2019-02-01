天秤、獅子、水瓶爸媽最大方　過年包5000元以上大紅包！

▲天秤、獅子、水瓶爸媽包紅包最大方。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

農曆新年將到來，孩子們最期待的就是領壓歲錢的時刻！什麼星座的爸媽對孩子對大方？根據銀行調查，天秤、獅子、水瓶這3個星座的父母最大方，過年包5000元以上大紅包給子女的比例最高。

根據北富銀針對上班族進行「紅包大調查」，結果顯示上班族父母包給子女的紅包，金額以1000元至2000元佔第一位達41%；以星座來看，爸媽若是天秤座、獅子座、水瓶座，包給子女的紅包最大包，包5000元以上紅包的比例最高。

而在紅包的管理上，調查顯示只有3成家長會讓孩子自行運用，近5成家長會選擇「代管」或「收歸公有」併入家用；紅包的理財方式則普遍較保守，近6成家長選擇純儲蓄，3成家長會將部分金額進行投資，僅8.9%的家長會將紅包全額拿來進行投資理財。

北富銀執行副總郭倍廷指出，過年領紅包時期，爸媽應該要趁機教育孩子理財觀念，金錢的使用也代表一種責任感的養成，小朋友難得有整筆收入，過年正是最好的教育機會，孩子可以在家長的陪同指導下學習壓歲錢分配，從中認知金錢的價值、區分需要與想要的差異，並學習如何建立理財目標及逐步達成，從參與的過程裡培養自我負責的能力。

郭倍廷進一步建議，現在很多孩子都有自己的手機，想要提高理財教育效果，家長不妨善用記帳理財APP，讓孩子能透過手機隨時看見自己的存款餘額，激勵儲蓄的動力，也幫助孩子養成記帳與存錢理財的好習慣。