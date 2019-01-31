41歲林之晨接台哥大總經理！一句話4條件讓蔡明忠點頭　黃金背景曝光

▲之初創投董事長林之晨接任台哥大總經理。（圖／記者林昱均攝）

記者柯沛辰／綜合報導

富邦集團暨台哥大董事長蔡明忠出奇招，欽點創投好手林之晨接任台哥大總經理，以推動轉型任務。稍早林之晨在臉書證實今年4月1日上任，但他認為自己接下的不僅僅只是職務，而是要將成果放大10倍的重任，首要第一步就是結合台哥大與 AppWorks，為台灣企業區域化寫下典範。

台灣大哥大31日董事會通過新任人事案，因為現任總經理鄭俊卿今年3月底屆齡退休，所以職位將由現任獨董、「AppWorks 之初創投」負責人林之晨接任。事實上，台哥大去年6月股東會就補選通過林之晨擔任獨立董事，以替補管中閔辭任後的空缺，蔡明忠偏愛林之晨似乎有跡可循。

據了解，台哥大這次的人事異動案，與去年的「499之亂」息息相關，因為電信業的殺價戰讓蔡明忠深刻體認到，電信業過往20年的紅利已不復存在，加上不久後將迎來5G挑戰，若繼續維持傳統電信模式恐怕很難突破，因此需要更多的創新科技人才，帶領台哥大再度駛向藍海。

林之晨31日晚間在臉書證實這項消息，但他強調「我不是接下了台灣大總經理的職位，而是接下了整合市值美金120億、營收美金38億的台灣大與市值36億、營收美金25億的AppWorks Ecosystem，放大出10倍成果的任務。」

▲「不願我熱愛的福爾摩沙從世界經濟奇蹟變成失落的遺跡」，林之晨選擇回到台灣。（圖／翻攝自臉書）

林之晨寫道，他之所以接下這樣的重任，最早可以將追溯到2008年，當時他已移民美國，與妻小開心地住在紐約。但看到iPhone、Android相繼問世，Facebook、Twitter等社群媒體成為主流，他意識到「軟體的力量將越來越大，硬體將越來越沒價值」，連帶台灣的國際經濟地位將受到嚴峻挑戰，所以他決定放棄美國夢、舉家搬遷回台，致力於台灣轉型升級，雖然妻小被迫改變職涯和學涯，但這無法動搖他想為台灣奉獻的決心。

林之晨表示，他回台後與夥伴創立AppWorks，目的是系統性地幫助年輕人創業，培養帶領台灣前進的下一代生力軍，「這也是為什麼 AppWorks 從 2010 年啟動半年一期的創業加速器，至今一直堅持免費提供」，至今AppWorks已經成功幫助925位創業者，年產值760億。

林之晨說，AppWorks在台站穩腳步後，他與夥伴近年來積極走訪東南亞，希望串聯跨國創業者網路，促進台灣區域化，幸運的是這方面頗有進展，今年3月不僅有19組來自東南亞的創業團隊即將進駐，更有160家企業在台灣以外的大東南亞市場站穩據點，「現在，來自台灣、香港、新加坡的 AppWorks 創業者要前往印尼、越南發展，可以很容易的找到 AppWorks 校友帶路，大大降低了區域化的門檻。」

林之晨表示，他大老遠從紐約搬回來就是為了改變台灣，從未考慮自己的利益，每次做事他只需考慮對台灣是否有貢獻。不久前，董事長蔡忠明邀他談話，問他有沒有興趣接下總經理一職，起初他無法回應，因為他本已決定為AppWorks再次舉家搬去雅加達，但最後想了整整2天，他提出4個先決條件：

第一、 結合台哥大與AppWorks；以AppWorks生態幫助台哥大轉型成科技企業，以台哥大平台加速AppWorks新創成長，為台灣成熟企業與新創合作樹立典範。

第二、 由AppWorks帶路，讓「台哥大+AppWorks」走出台灣，成為一個東南亞科技集團，為台灣企業區域化豎立標竿。

第三、 以市值1000億美金的科技集團為目標，創造第一個由台灣出發、真正達到國際級的非代工企業。

第四、 所有因為台哥大+AppWorks未來的價值成長，公司依規定希望給予他的個人獎勵，要能全數由集團捐為公益使用，專注在推動台灣的教育改革與電影工業上。

林依晨透露，當時他跟蔡明忠說「如果以這四個目標為前提，那就值得我花 10 到 15 年的生命去推動」，因為這基本上是他的夢幻清單，若真的能達成，為台灣創造的貢獻會遠比 AppWorks 繼續獨立營運巨大許多。讓他意外的是，蔡明忠沒有一絲猶豫，一口答應了這4個條件，所以他強調自己不是單單接下的總經理這個職位，而是接下了整合台哥大與AppWorks、放大出10倍成果的重任。

▲富邦集團董事長蔡明忠。（圖／記者林敬旻攝）

林依晨坦言，發展新的商業模式不是一件簡單的事，或許他有20年的創業、工作經驗作後盾，但管理電信事業、領導一個7000人的大集團，他還有太多需要學習的地方，希望蔡忠明務必持續扮演他的夥伴，在確保電信本業的營運下，以最大的空間時間去爭取新事業發展。

林之晨指出，未來幾年將是電信業轉型的關鍵時期，去年「499 之亂」加速電信用戶 ARPU （平均每戶營收）下滑，消費者換機時間拉長導致手機營收停滯，接下來資本支出是4G近4倍的5G即將到來，更讓電信業長達20年紅利時代難以延續，再者AI、IoT、Blockchain、Cloud 等巨型典範轉移接連的到來，進一步逼迫電信業者不能繼續防守。

他認為，電信業已經建立的品牌、長期客戶關係、大量用戶數據極有價值，是可以全面應用的資產。未來透過台哥大+AppWorks的結合，除了已經產生760億元年營收的AppWorks的328家新創公司，未來更多新興企業都有機會透過與台哥大的合作、加速成長，期許台哥大能因此開創出全新的營收引擎，創造雙贏局面，也帶領台灣擺脫代工王國的角色。

▲台灣大哥大目標走出新路、駛向藍海。（圖／記者林昱均攝）

據了解，現年41歲的林之晨出身醫生世家，父親是前台大及榮總院長林芳郁，母親是整形名醫林靜芸。他求學階段表現亮眼，先後畢業於台大化工、紐約大學史騰商學院企管碩士，還擔任過碩網資訊大中國區總經理，並創辦之初創投（AppWorks）擔任董事長，是台灣新創界代表人物。

目前AppWorks是台灣最大新創創投業者，也是大東南亞最大創業加速器，已幫助、投資的活躍新創團隊達到305家，包括EZTABLE、隆中網絡、創業家兄弟、91APP、Tagtoo、Urad、CHOCOLABS、早餐吃麥片、甘仔店等網路服務。

至於現年41歲的林之晨是不是電信業最年輕的總經理？蔡明忠宣布這項人事案時，開玩笑說「林之晨其實也不算太年輕」，因為他自己37歲就接任富邦產險董事長兼任富邦銀行名譽副董事長，是當時全台灣最年輕的上巿公司董座，但林之晨的學經歷及決心確實讓他印象深刻，希望未來能借重林之晨的深厚實力，帶領台哥大走向國際。

▲林之晨出生醫師世家，但長大後走出自己的路，成為台灣新創界代表人物。（圖／記者徐文彬攝）