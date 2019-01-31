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投信競爭太激烈　國票金割愛華頓投信賣給街口支付

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▲街口支付。（圖／業者提供）

▲國票金今日公告，將旗下的華頓投信賣給街口支付。（圖／業者提供）

記者吳靜君／台北報導

國票金今(31)日代子公司國票證旗下的華頓投信八成的股權給街口支付，外界認為，是國票金為爭取純網銀鋪路，但國票金表示，外界實在太會聯想，會賣掉投信主要是因為投信競爭太激烈、獲利不高，所以只好割愛。

今年正式核發2張網路銀行執照，國內16家金控公司當中，唯一沒有銀行通路的國票金控，日前宣布與日本樂天集團合組團隊競標網銀執照。

但是據國票金重訊內容，這次將華頓投信出售八成股權總金額約3.7億元，每股交易價格為台幣11.286元，賣方為國票證券，買方為街口、彰銀股東陳建甫家族持有的川圃投控、瑞邑投資興業，及一名李姓自然人。

▲▼國票金董事長魏啟林。（圖／資料照）

▲國票金董事長魏啟林。（圖／資料照）

外界認為，「街口支付」是國內最大電子支付業者，負責人為前開發金控總經理胡定吾之子胡亦嘉，國票金出售華頓投信，也顯示出轉型網路銀行的企圖心。街口支付要迎戰Line Pay一卡通電支儲值帳戶，街口攜伴買下華頓投信持股，未來將有機會透過華頓投信獲得適合街口的投資商品與方案，讓街口提出的街口信託帳戶更有吸引力與競爭力；國票金將專注於發展純網路銀行，與日本樂天集團攜手合作。

不過此受到國票金否認，並表示因為投信市場太過激烈、可以販售的商品又太過有限、獲利就不會太高，且華頓投信也曾經減資過，所以想賣投信已經很久了，並非因為要爭取純網銀的執照才做此決策。

但販售華頓之後，國票金金控結構就更為脆弱，但是國票金卻不認為，以整體金控獲利為優先考量。

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關鍵字：國票金,華頓投信,國票證.純網銀,街口支付

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