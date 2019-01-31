2018電支大戰揭曉　LINE一卡通使用者破百萬人

▲LINE Pay一卡通在2018年底使用人數正式突破100萬人。（圖／記者樓菀玲攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會今天(31日)公布2018年電子支付統計，LINE一卡通使用人數正式突破100萬人。但在支付消費金額上，街口支付以5.88億元，贏過所有專營的電支機構。

根據金管會統計，截至2018年共有26家電子支付機構，其中有5家專營公司、21家兼營的銀行或電票，專營的包括街口支付、歐付寶、簡單行動支付等，兼營的有LINE一卡通、玉山銀行等，目前電子支付總使用者人數約430萬人，較11月增加21萬人。

2018年國人使用電支支付消費交易金額為30.3億元，較11月減少1.7億元；電子支付帳戶間轉帳金額約2.8億元，較11月增加0.5億元。

市場上以街口支付跟LINE一卡通的競爭最白熱化！以使用人數來看，截至2018年底LINE一卡通使用人數正式突破100萬人，比起11月份再增加10萬人，玉山銀行則有88.3萬人；專營的電支機構中，以歐付寶近79萬人最多，街口支付則有66萬人。

在消費支付金額部分，2018年街口支付衝高到5.88億元，遠超過其他專營的電支機構，也超過LINE一卡通的5258萬元，但仍未超過玉山銀行的16.8億元。

電子支付帳戶間轉帳金額，2018年仍以LINE一卡通居冠、轉帳金額有1.5億元，街口支付則以1億元緊追在後。