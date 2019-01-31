影／撞擊畫面曝光！4歲女童「沒坐安全椅」摔飛舌裂　粗心媽嚇到說不出話

記者柳名耕／台北報導

新北市汐止區仁愛路、新台五路口防災公園旁31日下午4點半發生2台小客車相撞的事故，其中一名4歲女童因沒有依照規定坐在安全座椅上，導致強大撞擊力道當場命危，經搶救後雖撿回一命，但尚未脫離險境，目前最新對撞畫面曝光。

警方初步調查，陳姓駕駛（55歲）左轉仁愛路時因視線死角，被遊覽車擋住視線，接著就撞上胡姓女駕駛（33歲）的白車；由於車上4歲女童坐在副駕駛座，未繫上安全帶，也未依規定在安全座椅，導致強大力道突然撞過來，當場無生命跡象。





▲撞擊畫面曝光。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）



目前女童經搶救後已經撿回一命，傷勢主要集中在胸腔、臉部，且舌頭也有裂的傷痕，但尚未脫離險境。而駕駛胡女在事後相當驚恐，完全無法做筆錄，至於詳細事故發生原因相關單位還在釐清中。

《道路交通管理處罰條例》規定4歲以下、未滿18公斤的孩童，要坐安全座椅，否則將依法開單，可以開出1500至3000元罰款。此外，按照交通法規，2歲的幼童安全座椅應該要使用座椅式，並且面向前方的固定在後座。

▲車內安全氣囊爆裂。

▲車頭幾乎全毀。



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