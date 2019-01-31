廣達尾牙總獎金3000萬　林百里：我們已是AI大公司

▲廣達董事長林百里與副董事長梁次震。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

廣達今（31）日尾牙，今年邁入31周年，席開654桌，尾牙以「廣達30+ 引領AI創新機」為主題，廣達董事長林百里表示，廣達已經是一個壯年的公司了，並且在雲端、伺服器、機器人、醫療設備等都布局人工智慧（AI），證明已經是個全方位的AI供應商。

林百里表示，今年是一個很獨特的一年。廣達已經過了30歲，是個壯年的公司。去年感謝大家的努力，我們勝利了，締造營收破兆的佳績。

去年廣達是30周年，林百里表示，他在去年許下一個願望，期許廣達要做AI的大公司。在同仁和各部門的努力下，現在看來已經是大公司了；且在雲端、伺服器、機器人、醫院及醫療設備都有布局AI設備，證明廣達已經是間AI大公司。

廣達尾牙以「廣達30+引領AI創新機」為主題，席開654桌，並請來藝人李千那、MATZKA樂團、動力火車等開唱，最高獎金30萬元，總獎金可望突破3000萬元。

林百里表示，AI是很好的題目，相信未來的30年，AI是最大機會、也有最大的成長空間，公司有這麼好的開始，贏在起跑點，要堅持、奮鬥，要勝利到最後，這是他今年的願望，也是公司的目標。

廣達（2382）12月營收同樣衝破千億大關，來到1026.57億元，月減7.37%，年增18%。累計2018全年營收站上兆元，達到1兆27億元，較去年微幅增加0.65%，也創歷史新高。

副董事長梁次震則表示，廣達去年的業績和前年一樣突破兆元，是很難能可貴的，因為很多資訊產品都有點衰退的跡象。

梁次震表示，今年挑戰更是很劇烈，還在等美國總統川普怎麼說，希望他能改變一下主意。很多同業說今年要努力業績，但廣達要努力的是利潤，再來談業績。

▼廣達尾牙。（圖／記者周康玉攝）



