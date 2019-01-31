接任台灣大總經理　林之晨向蔡明忠提4條件

▲AppWorks創辦人林之晨接任台灣大哥大總經理。（圖／台灣大提供）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣大哥大今（31）日拋出了震撼彈，現任總經理鄭俊卿將於3月底退休，自4月1日起，由AppWorks創辦人林之晨接任；不過稍早林之晨也在他的臉書中解釋，他一開始無法答應蔡明忠的要求，而是在想了兩天後，向蔡明忠提出4個先決條件後，才答應接下此一任務。

第一，結合台灣大和AppWorks，用 AppWorks 生態系去幫助台灣大轉型為科技企業，同時以台灣大為平台去加速 AppWorks 新創的成長，因此創造更多成功的企業，為台灣示範成熟企業如何與新創實際合作。

第二，由AppWorks帶路，推動台灣大+ AppWorks 走出台灣，成為一個大東南亞科技集團，為台灣企業的區域化寫下典範，同時也成為能加速 AppWorks 新創區域化的大平台。

第三，以建立一個市值1,000億美金的科技集團為目標，創造第一個由台灣出發、真正達到國際級的非代工企業。

第四，所有因為台灣大 + AppWorks集團未來的價值成長，公司依規定希望給予我個人的獎勵，要能全數由集團捐為公益使用，且專注在推動台灣的教育改革與電影工業上。

林之晨指出，以此4目標為前提，值得他花10到15年的生命去推動；如果這麼做，將能為台灣創造的貢獻，比AppWorks繼續獨立營運還會巨大許多。而對於這4個要求，蔡明忠當時毫不猶豫的答應。

林之晨認為，未來幾年將是電信業轉型的關鍵時期，去年499之亂加速電信用戶ARPU (平均每戶營收) 的下滑，消費者換機時間拉長導致手機營收停滯，接下來資本支出是4G近4倍的5G即將到來，更讓電信長達20年紅利時代難以延續，AI、IoT、Blockchain、Cloud 等巨型典範轉移接連的到來，進一步逼迫電信業者不能繼續防守。

新創企業與台灣大的活做將加速團隊成長，而台灣大也能因此取得新的營收引擎，創造雙贏的局面。