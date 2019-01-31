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經濟部宣布能源配比照舊　林伯豐：台灣一定會缺電

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經濟部今天（31日）表示，能源政策並未改變，2026所有核電廠還是會如期除役。工商協進會理事長林柏豐表示，「未來台灣一定會缺電」，另外電價也會上漲，會嚇跑企業投資，民間也要承受高電價，拜託藍綠政黨別再惡鬥。經濟部今天（31日）表示，能源政策並未改變，2026所有核電廠還是會如期除役。工商協進會理事長林柏豐表示，「未來台灣一定會缺電」，另外電價也會上漲，會嚇跑企業投資，民間也要承受高電價，拜託藍綠政黨別再惡鬥。（圖／記者屠惠剛攝）
▲▼經濟部宣布能源配比照舊，工商協進會理事長林伯豐痛批，未來台灣一定會缺電，企業會嚇跑，拜託政府不要惡鬥搞垮台灣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者馮建棨／台北報導

經濟部今天（31日）表示，能源政策並未改變，2026所有核電廠還是會如期除役。工商協進會理事長林柏豐表示，「未來台灣一定會缺電」，另外電價也會上漲，會嚇跑企業投資，民間也要承受高電價，拜託藍綠政黨別再惡鬥。

林伯豐說，電的問題不是靠嘴巴說說就會有電，且現在距離2020總統大選只剩一年，現在經濟部、民進黨做出這樣的決定，將來要怎樣對台灣的將來負責，「不知道良心都跑去哪邊」。

林伯豐強調，未來台灣一定會缺電、電價上漲，另外經濟也會萎縮，民間生活品質會下降，種種都不利於台灣生存。

林伯豐認為，政府應該要想到2020之後要怎麼交代，尤其是再生能源躉購費用當中，離岸風電價格從預告的5.1元提升到5.5元，過程沒有詳細的對外公開說明，仔細的分析調原因，恐怕「這樣一定有掛鉤」，未來2020之後不管誰上任，一定會追就這樣的責任，台灣民眾經不起這樣的折騰，希望政府要以台灣利益為優先，不要凡是都以政治優先，做對台灣有損害的事。

經濟部今天（31日）表示，能源政策並未改變，2026所有核電廠還是會如期除役。工商協進會理事長林柏豐表示，「未來台灣一定會缺電」，另外電價也會上漲，會嚇跑企業投資，民間也要承受高電價，拜託藍綠政黨別再惡鬥。

▼經濟部宣布能源配比照舊，工商協進會理事長林伯豐痛批，未來台灣一定會缺電，企業會嚇跑，拜託政府不要惡鬥搞垮台灣。（圖／台電提供）

▲▼▲▼經濟部宣布能源配比照舊，工商協進會理事長林伯豐痛批，未來台灣一定會缺電，企業會嚇跑，拜託政府不要惡鬥搞垮台灣。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：核電,缺電,限電,投資,經濟部,工商界

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