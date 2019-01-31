　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

過年刮起來！　16款刮刮樂中獎率一張表秒懂

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 16款刮刮樂中獎機率列表。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲16款刮刮樂中獎機率列表。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

過年刮刮樂買起來！許多民眾已經打算集資包牌買刮刮樂試手氣，台彩今年針對過年期間推出16款以上的刮刮樂，《ETtoday新聞雲》特別統整各款刮刮樂的中獎率與獎項，供民眾參考！

台彩總經理蔡國基今天(31日)表示，過年期間最看好的刮刮樂有3款，第一是近期最夯的「2000萬超級紅包」，各經銷商批售已經完售；第二是「大三元」，同樣經銷商批售已高達9成，加上賀歲片加持，也引起許多刮迷注意；第三是剛上市的「1000萬大贏家」，頭獎高達千萬，中獎率也有43.97%。

《ETtoday新聞雲》特別統整各款刮刮樂的中獎率，中獎率高達100%的有「財神發紅包」、「金豬獎」，兩張銷售面額都是500元，頭獎最高都有300萬元，蔡國基說，這兩款最適合買來聚餐時發送給親友。

而蔡國基自己最推薦全新上市的刮刮樂「1000萬大贏家」，最大特色就是「刮中就贏錢」，玩法為民眾熟悉的「對幸運號碼」，每張售價1000元，頭獎獎金有1000萬元、二獎100萬元，獎金至少1200元，共有超過34萬個2000元以上的獎項，總獎金超過14億元，總中獎率43.97%。

另還有今年最暢銷的刮刮樂「2000萬超級紅包」，今年台彩首度針對二獎加碼送158億元的賓士車。「2000萬超級紅包」總中獎率高達69.33%，上市不到一週就有3人中100萬獎金，目前已經開出超過15個百萬獎金；二獎5個200萬加賓士車今年初在台南市南區刮出，目前剩下4個名額；頭獎至今仍未開出。

台彩也提醒，現金獎金是要扣除20%的稅率，但若是實體獎賓士車則是扣10%的稅。以「2000萬超級紅包」二獎來說，200萬元現金扣除20%稅率，賓士車價值158萬元要扣10%稅率，民眾可以用扣稅後的180萬現金，其中挪出15.8萬來繳賓士車的稅。

▼ 刮刮樂。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲▼ 台灣彩券,台彩,刮刮樂,大樂透,威力彩,彩券行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

ET快訊
1月薪水年後發！女兒捧泡麵狂吃　2寶爸嘆：壓力好大
影／撞擊畫面曝光！4歲女童「沒坐安全椅」摔飛舌裂　粗心媽嚇傻
鈕承澤嫌風水差！年前搬離清空「頂加樂園」　住市民大道1億豪宅
年終入袋準備換新機！　iPhone X 256G激降7612

關鍵字：刮刮樂,過年,頭獎,彩券,台灣彩券,台彩

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

刮刮樂挑尾數3、6、9必中？　台彩總座闢謠：是機率問題

台彩加碼起跑！今威力彩頭獎上看2.7億　大樂透明起多360組百萬獎金

過年晉升千萬富翁！4款新刮刮樂上市　頭獎最高1000萬

刮刮樂「2000萬超級紅包」加碼送賓士車　首位中獎人在台南！

刮刮樂「2000萬超級紅包」賣到快完售　上市20天誕生15位百萬富翁

春節大樂透開獎日看這裡！　刮刮樂還有逾360個百萬獎金

台彩春節加碼8億元　大樂透連開10天加碼360組100萬

影／今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園種菜阿伯買刮刮樂中1200萬

今年首位百萬獎金得主現身　現場買刮刮樂又中5000元

豬年限定刮刮樂上市　「金豬獎」中獎率100%還有8個頭獎

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

193線熱血教師「謝爸」自撞亡！　在偏鄉27年師生慟：怎麼偷下車

瓦城今年展店暢旺上看25家　第七品牌插旗微風南山　法人：獲利加速成長

好會刷！國人一整年刷卡高達2.88兆　創下歷史新高

搶攻開工商機　王品攜手LINE酷券「吃出好運不求人！」

廣達尾牙總獎金3000萬　林百里：我們已是AI大公司

接任台灣大總經理　林之晨向蔡明忠提4條件

經濟部宣布能源配比照舊　林伯豐：台灣一定會缺電

2月11日開紅盤　台股將喜迎「豬事大吉」

寧空租也不降價！永福樓房東曝光　東區擁10家店面月收入千萬

過年刮起來！　16款刮刮樂中獎率一張表秒懂

理財周刊／「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」

瓦城今年展店暢旺上看25家　第七品牌插旗微風南山　法人：獲利加速成長

黃旼炫「名品腹肌消失」：有需要的話，我再重新打造！

蔡依林接電話爽翻：謝謝大家！　搶下「年度單曲冠軍」

男大生猥褻4女童「幼兒園僅裁罰6千」挨轟　高市教育局急滅火：停辦3年

「紅背心之亂」黃國昌、林佳龍連環砲！　台鐵終鬆口：不勉強

搭對車過好年！台東監理站春節聯合䅲查　加強取締「白牌車」

中職主辦國際賽不穿台灣犬　可以賣CT商品

車銀優像台灣偶像劇出身男神！韓網得知本尊年紀嚇翻：竟然已40

《天空之城》廉晶雅現實老公也是醫生　照片曝光網驚：姜俊尚本人！

冷空氣太弱！今年1月「月均溫達19.2℃」　創72年來最暖1月紀錄

「北市第一凶宅」驚見百人神主牌 33年釀24死卻年有10餘人搶買！

財經熱門新聞

影／仁寶尾牙一人發一萬元　總獎..

春節試手氣 台彩秘笈一次公開

買35元麵包中千萬！14張發票..

台彩加碼起跑！今威力彩頭獎上看..

東區成全台最貴鬼街！6大原因曝..

經濟部敲定離岸風電每度5.5元..

國保十年大今到期　102萬人欠..

台塑六輕尾牙最大獎只有1萬元　..

存退休金靠錦囊三招　每月可爽花..

獨／花旗銀行驚爆大當機！　客戶..

金豬年星座命盤大解密　這兩星座..

iPhone真的要降價了！定價..

體育品牌市值破千億 收購FIL..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

更多熱門

相關新聞

柴柴散步　叼「整枝竹掃把」回家

真是搞不懂毛孩的小腦袋瓜在想什麼呢！飼主林宸萱在「有點毛毛的」社團分享家中柴犬「地瓜」的有趣舉動，前幾天他們一如往常出門散步，狗狗卻突然撿回「超巨型樹枝」，那尺寸和外型簡直就像是一枝「竹掃把」，讓她看了不禁大笑，「真是越來越誇張！」

薪水年後發！女兒吃泡麵...爸嘆：壓力好大

長輩食物吞不下...險插鼻胃管過年！

刮刮樂挑尾數3、6、9必中？　台彩總座闢謠：是機率問題

北港彩券行「110萬刮刮樂」一夜消失

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇傻

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

Selina約會「林明禎前男友」：很喜歡他

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬：願意來嗎

隔壁16號！心機嬤拿票換竟是大陷阱

不想生一次來兩個！一個決定萬人讚翻

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面