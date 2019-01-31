過年刮起來！　16款刮刮樂中獎率一張表秒懂

▲16款刮刮樂中獎機率列表。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

過年刮刮樂買起來！許多民眾已經打算集資包牌買刮刮樂試手氣，台彩今年針對過年期間推出16款以上的刮刮樂，《ETtoday新聞雲》特別統整各款刮刮樂的中獎率與獎項，供民眾參考！

台彩總經理蔡國基今天(31日)表示，過年期間最看好的刮刮樂有3款，第一是近期最夯的「2000萬超級紅包」，各經銷商批售已經完售；第二是「大三元」，同樣經銷商批售已高達9成，加上賀歲片加持，也引起許多刮迷注意；第三是剛上市的「1000萬大贏家」，頭獎高達千萬，中獎率也有43.97%。

《ETtoday新聞雲》特別統整各款刮刮樂的中獎率，中獎率高達100%的有「財神發紅包」、「金豬獎」，兩張銷售面額都是500元，頭獎最高都有300萬元，蔡國基說，這兩款最適合買來聚餐時發送給親友。

而蔡國基自己最推薦全新上市的刮刮樂「1000萬大贏家」，最大特色就是「刮中就贏錢」，玩法為民眾熟悉的「對幸運號碼」，每張售價1000元，頭獎獎金有1000萬元、二獎100萬元，獎金至少1200元，共有超過34萬個2000元以上的獎項，總獎金超過14億元，總中獎率43.97%。

另還有今年最暢銷的刮刮樂「2000萬超級紅包」，今年台彩首度針對二獎加碼送158億元的賓士車。「2000萬超級紅包」總中獎率高達69.33%，上市不到一週就有3人中100萬獎金，目前已經開出超過15個百萬獎金；二獎5個200萬加賓士車今年初在台南市南區刮出，目前剩下4個名額；頭獎至今仍未開出。

台彩也提醒，現金獎金是要扣除20%的稅率，但若是實體獎賓士車則是扣10%的稅。以「2000萬超級紅包」二獎來說，200萬元現金扣除20%稅率，賓士車價值158萬元要扣10%稅率，民眾可以用扣稅後的180萬現金，其中挪出15.8萬來繳賓士車的稅。

▼ 刮刮樂。（圖／記者戴瑞瑤攝）