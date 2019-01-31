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公股銀龍頭新南向再下一城　台銀馬尼拉辦事處開業

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▲▼台銀馬尼拉分行開業。（圖／台銀提供）

▲台銀馬尼拉辦事處開業。（圖／台銀提供）

記者吳靜君／台北報導

台銀新南向布局再下一城。繼去(107)年5月下旬法蘭克福辦事處開幕後，菲律賓馬尼拉代表人辦事處今(31)日正式開業。台銀董事長呂桔誠與高階主管赴馬尼拉主持開幕儀式，我國駐菲代表徐佩勇大使及菲律賓駐我國代表Mr. Angelito T. Banayo、資深參議員Richard J. Gordon及財經高層官員等共同參與剪綵揭牌，我國駐外單位、金融同業及台商客戶力挺支持，也彰顯台銀新南向的新里程碑。

呂桔誠表示，「菲律賓」是以西班牙國王菲力普二世命名，菲力普的原意是友誼及兄弟之愛，台銀進入菲國市場，彰顯台灣與菲律賓的兄弟情誼，雙方更將攜手共創經濟利益。呂桔誠以實現「建構領導銀行、布局全球市場」新願景，積極推動國際化發展。

107年起陸續設立澳洲雪梨分行與泰國曼谷、德國法蘭克福等辦事處，菲律賓馬尼拉辦事處成立後，目前另在其他東協國家如越南胡志明市、印尼雅加達及馬來西亞吉隆坡籌設辦事處，充分展現該行推動國際化之動能與雄心。

菲律賓天然資源豐富，位於東協市場樞紐，受惠於區域貿易及經濟活動日趨活絡，工業及服務業快速發展，經濟表現亮眼。台銀為協助台商掌握菲律賓經濟成長的商機，爰設立馬尼拉代表人辦事處，該辦事處成立後，將與台銀海外分行及OBU整合行銷，並結合該行新南向金融小組深耕東協客源，協助台商前進東協；另外，為使展業模式更有效率，將加強與當地指標金融機構及跨國銀行合作，發揮優勢互補功能，共創雙贏。

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關鍵字：台銀,馬尼拉辦事處,新南向,開業

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