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經濟部持續封殺核能　禁用核電四大原因

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▲▼▲▼經濟部宣布能源配比照舊，所有核電廠照原定計劃除役，2025非核家園依舊會達成。（圖／台電提供）

▲經濟部宣布能源配比照舊，所有核電廠照原定計劃除役，2025非核家園依舊會達成。（圖／台電提供）

記者馮建棨／台北報導

經濟部花了兩個月來研究能源配比，最終結果今天（31日）出爐，經濟部說，核電廠延役重啟都有困難，且地方民意強烈反對，因此核能會依照原定計畫在2025年全部達成，「非核家園」依舊會穩定執行。

經濟部說，台電核一廠1號機已經進入除役階段，沒有延役可能，2號機將在今年7月除役，如考慮延役，相關延役申請作業也來不及辦理。核二廠核三廠延役則是有四大困難，包含法規限制、地方政府反對、核廢料無處去及相關預算要國會審查。

經濟部解釋，依照原能會的法規規定，要在執照到期前5年來申請延役，不過核二廠已超過期限。另外地方政府持續表達反對，如果要延役，就要把新的核燃料放進爐心，爐心內使用過的核燃料就需要移出放進乾貯設施存放，但是新北市政府擔心核二乾貯設施成為永久存放地點，導致乾貯設施環差審查及興建執照申請無法順利進行，便難以延役，另外屏東縣政府則明確表態反對核三延役。

經濟部還說，後續要解決乾貯設施目前無法順利進行的問題，必須先找到核廢料最終處置場址，但包含新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東、澎湖、金門等地方政府，都已明確表達不同意做為核廢料最終處置場址。

經濟部還說，如果要核能電廠要延役，相關預算仍要通過國會審查，如果地方政府或民意還有疑慮，國會就難以支持預算。

▼經濟部宣布能源配比照舊，所有核電廠照原定計劃除役，2025非核家園依舊會達成。（圖／台電提供）

▲▼經濟部宣布能源配比照舊，所有核電廠照原定計劃除役，2025非核家園依舊會達成。（圖／台電提供）

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