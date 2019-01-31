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央行理監事會議記錄曝光！全球經濟景氣走緩　理事皆贊成利率連十凍

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▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）
▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

中央銀行今（31）日公布2018年第四季理監事聯席會議記錄摘要。從會議記錄當中可以看見，全體理事一致同意2019年M2成長目標區設定為2.5%至6.5%外，且同意重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.375%、1.75%及 3.625%不變。而多位理事支持政策利率維持不變，主要原因是基於2019年經濟具不確定性的考量，也提到未來若調整利率，將如何釋放訊息便以市場將解讀。

央行發布的會議記錄中指出，自2018年9月央行理事會會議以來，受美中貿易衝突升溫、全球金融情勢趨緊等影響，全球經濟擴張力道趨緩，貿易動能減弱，國際金融市場波動劇烈，預期2019年全球及主要經濟體景氣走緩。

且央行特別指出，全球貿易緊張情勢、主要經濟體貨幣政策動向、新興市場經濟體經濟金融脆弱性，以及歐洲政經情勢發展等不確定性等，都讓全球景氣潛藏下行風險。

從國內經濟金融來看，央行預測2018年第4季經濟成長持續走緩，全年經濟成長率為2.68%。展望2019年，因民間消費與投資都成長持穩，政府持續推動前瞻基礎建設投資，惟主要貿易對手國經濟成長走緩，恐抑制外需動能，預測2019年經濟成長率為2.33%。

而去年10月以來，因國際油價大幅回跌，加以國內蔬菜盛產價跌以及菸稅調高效應減退，消費者物價指數(CPI)漲幅趨緩。2019年因國際機構預測國際油價略低於去年，輸入性通膨壓力減輕；加以國內需求溫和，以及菸稅調高效應消失，央行預測CPI與核心CPI分別降為1.05%及0.93%，通膨展望溫和。

綜合國內外經濟金融情勢，考量2019年國內經濟成長趨緩，產出缺口負值略為擴大，通膨展望溫和且低於2018年，國內名目利率及實質利率水準與主要經濟體相較，仍屬居中。因此，央行理事會認為維持現行政策利率及M2成長目標區不變，持續貨幣適度寬鬆，有助整體經濟金融穩健發展。

然而在贊同維持現行利率不變之同時，有位理事表示宜關注台美利差及資金移動的影響。另位理事也進一步說明，2018年外資流出，並非反映台美利差，主要反映下列三項因素：一、台股現金殖利率與美國10年期公債利率之差距縮小；二、台股發放現金股利多，致外資在配發後匯出金額增加；三、美元係避險貨幣且美國經濟強勁，新興市場資金流向美國。

此外，某位理事也指出，國內壽險業資金流出，也不是利差的問題，主要在其面臨資產負債期限錯置(mismatch)問題，惟國內較缺乏長期投資工具，致增加國外投資。若台灣有足夠的長期投資工具，壽險業將有更多種選擇。

因央行利率已維持一段期間不變，有位理事也提出，宜思考他日若調整利率，將釋放何種訊息，以及市場將如何解讀。另外一為理事也建議央行運用景氣領先指標進行景氣衰退機率預測，強化對一般民眾的通膨預期調查等，作為貨幣政策決策之參考。

實務上，央行認為，利率走低是長期資金剩餘導致，而長期資金剩餘則是長期結構性問題，並非央行的政策工具可以解決。

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