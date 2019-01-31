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勞保年改、每年政府撥補200億也沒救　勞保一樣破產只是延後2年

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▲▼低薪、小資、窮、廢物、魯蛇。（圖／記者許力方攝）

▲勞動部今天公布勞保精算報告，勞保基金提早1年破產，就算通過勞保年改和政府200億挹注，也只延後2年後破產。（示意圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（31）日公布最新「勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估」，報告顯示勞保基金在2026年破產，與3年前所估2027年，提早1年破產，不過同時也揭露，目前已在立法院內等待審查的勞保年金改革，屆時拍板通過該方案，不過破產年限也只往後延2年，也就是2028年勞保基金用罄。

2018年勞保精算報告，以2017年12月31日為基準日，投保人數980萬，報酬率3.5%與投保薪資調整率1.5%等假設進行試算，發現勞保基金餘額將會在2026年用罄，最主要是參保人數增加、平均投保薪資提高及年資增加等因素所致。

不過，報告也提及，試算勞保年金改革後的財務狀況，假設延續2017年首次出現當期保費收入不足支出，從2018年起仍預期收不抵支，在2019年收益投資、加上政府撥補200億元的情況下，勞保基金餘額仍會從2020年開始往下降，2028年基金餘額將會轉為負值，換句話說，破產年限也只比現行制度延後2年。

勞動部勞動保險司司長鄧明斌表示，勞保年金改革並不是一次到位，否則屆時影響甚大，因此目前採取漸進式改革，「微幅且必要」的方式進行調整，將會持續進行滾動式檢討。

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關鍵字：勞動部,勞保,精算報告,基金,年金改革,破產,投資,勞工,退休

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