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瓦城今年展店暢旺上看25家　第七品牌插旗微風南山　法人：獲利加速成長

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▲觀光股王瓦城第七個品牌「YABI KITICHEN」近期開幕，董事長徐承義表示，新品牌由於聚客力強，未來將朝「全時段營業」目標前進。（圖／瓦城泰統集團提供）

▲觀光股王瓦城第七個品牌「YABI KITICHEN」近期開幕，董事長徐承義表示，新品牌由於聚客力強，未來將朝「全時段營業」目標前進。（圖／瓦城泰統集團提供）

記者林淑慧／台北報導

全台最大東方餐飲連鎖集團—瓦城泰統，旗下第七品牌YABI KITCHEN昨（30）日插旗微風南山商場，董事長徐承義表示，今年展店目標約25家，將以時時香為主力，另也評估進軍美國市場的可能性；法人預估，瓦城今年展店數優於去年，營運動能明顯轉強，將使瓦城長期獲利加速成長。

瓦城泰統集團董事長徐承義表示，YABI KITICHEN主打南洋菜系餐飲，由於聚客力強，未來將朝「全時段營業」目標邁進。另，瓦城曾領先業界首創「跨菜系中式料理」時時香RICE BAR，也獲得消費者的好口碑，將成為今年集團展店主力。

▲YABI KITCHEN匯集星、馬、泰、印度等旅遊當地必吃人氣料理，針對菜色的口味進行精準提升。（（圖／瓦城泰統集團提供）

▲YABI KITCHEN匯集星、馬、泰、印度等旅遊當地必吃人氣料理，針對菜色的口味進行精準提升。（（圖／瓦城泰統集團提供）

目前在全球開出126家店的瓦城泰統集團，是否有進軍歐美市場計劃？徐承義表示，目前集團展店集中於兩岸市場，內部正在評估進軍美國市場，首站將鎖定洛杉磯的賣場為中心。

法人表示，瓦城於2013年底進軍大陸市場，去年第二季在大陸加速展店，若以市場規模來觀察，預估瓦城未來在大陸的總店數將超越台灣店數，瓦城在大陸的長期成長空間很大，可望讓其獲利加速成長。

依據財報，受惠外送業務逐步拓展，瓦城泰統集團2018年12月單月營收近達3.88億元台幣，年增10.47%，單月營收創歷年同期新高，推升全年累計營收達43.01億元台幣，年增4.72%，續創歷史新高紀錄。

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關鍵字：瓦城泰統,徐承義,微風南山

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