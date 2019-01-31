新能源配比出爐　蔡政府續推非核家園，核能確定掰掰

▲經濟部宣布新的能源配比政策，。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台北報導

經濟部今天（31日）召開記者會，說明能源配比研究將照舊，面對缺電請大家支持太陽光電及風力發電、燃氣機組及天然氣接收站的等各項開發企劃能如期完成，相信可以達到備轉容量率10%、容量15%的目標，不會有缺電問題。

受到去年公投影響，電業法2025非核家園時限被刪除，另外也限制火力發電要每年減少1%，讓能源配比出現問題，恐影響後續供電，經濟部去年11月說要花兩個月來研究，今天公布最終結果，相關能源配比照舊，核電不使用。

值得注意的是，核電廠都將「不繼續使用」，經部說，核二、核三機組延役面臨四大困難，包含核二延役申請已超過期限、地方政府反對、核廢料無處去、若地方政府及民意有反對意見，則國會難以支持延役預算等；核四重啟則需突破立院決議要求廢除核四計畫、安全數位儀控設備的備品無法取得、與原廠協商修約、向原能會申請重啟及完成福島安全強化、設備完成組裝之測試、燃料棒送回原廠檢查等作業，總期程將超過6到7年。綜合以上因素，核能延役或重啟，客觀條件不可行、地方民意不支持，困難重重。

經濟部強調，核電評估結果雖不樂觀，燃煤發電又處處受發電限制，綠能及燃氣發電將成為未來供電主力，務必全力支持太陽光電、風力發電、燃氣機組及天然氣接收站的各項開發計畫如期如期完成。





▲ 經濟部續推非核家園政策，核能電廠未來將逐步走入歷史。（圖／ETtoday新聞雲資料照）