理財周刊／資安需求引爆

文．洪寶山(理財周刊發行人)

中國華為財務長孟晚舟遭加拿大警方逮捕後，一月二十八日美國宣布要求引渡孟晚舟，並以二十三項罪名起訴華為。這一起由美國總統川普掀起的封殺華為國際行動，突顯全球連網科技的資安防護嚴重不足。針對華為衍生的資安問題，台灣工研院對華為手機開出限用第一槍，資策會和國研院也跟進，將禁止華為設備使用內網，國研院更全面阻絕中國設備。

為此，前行政院長張善政日前在臉書發文表示，「這個規定沒有必要，手機要被植入惡意後門的管道是來自App軟體，不是硬體」，引起諸多網友批評撻伐，但張院長在獲得來自各方的專業洗臉後，邀請專家一起開直播討論，讓大家對資安的問題可以有更專業的了解。直播中兩位專家是CIH陳盈豪及翟本喬，都是在臉書提出最多意見也獲得網友最多讚的人，在直播對談中，他們都直言不管是App還是硬體，都會有被「偷」資料的風險，手機商要搞鬼、要開後門的話，是檢測不出來的。駭客在想什麼，使用者不可能知道，只能看我們對手機商的信任程度，而如何評估對手機商的信任情況，他們提出可以從製作公司當地法律是否健全，以及公司存在目的是為了賺錢，還是有其他目的，如果是為了賺錢，自然會以消費者為考量，從這些角度去判斷，選擇可以信任、不會害消費者的公司。當然，要防永遠防不完，養成多備份的習慣，還有很重要的一點，App不要亂下載。

翟本喬更提到，資安產業可以培養部隊，要讓國家在國際上地位不可或缺，資安比晶圓、電子產業重要。我也認為，市場為了追逐新創科技應用而引爆的資安需求，將成為日後最重要的課題，相關商機非同小可。

禁不禁華為只是資安漏洞的冰山一角，突顯的是資安技術越來越不符合需求，隨身裝置的科技發展日新月異，人們快意享用科技工具帶來的便利，並持續投資研發創新功能，卻沒有投入相對的資源加強創新科技的資安問題。如果華為有蒐個資的風險，想想微軟、Google、臉書、LINE甚至寶可夢等，難道沒有搜集大家資訊的技術？

投資人看到手機等連網裝置資安的殷切需求有沒有靈感呢？未來加強資安的產業一定更發達，有識者要提早布局！

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