如何鞏固台美關係？傳統基金會佛納：締結雙邊自由貿易協定

▲傳統基金會創辦人佛納（Edwin J. Feulner）。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

對於如何增進台美關係，美國智庫傳統基金會創辦人佛納31日強調，台灣應該從經濟著手，呼籲美國落實「台灣關係法」，協助台灣取得國際地位，並締結雙邊自由貿易協定。

中華經濟研究院WTO及RTA中心31日舉辦「2019年經濟自由度報告－深化臺美經貿關係暨臺灣加入區域經濟整合」研討會，邀請到美國智庫傳統基金會創辦人Edwin J. FEULNER、貿易暨經濟中心主任Terry Miller、資深政策分析師Anthony Kim發表2019年經濟自由度報告，並針對「深化臺美經貿關係暨我參與區域經濟整合之前景與契機」議題進行交流，提升台灣經貿自由化進程。

▲傳統基金會創辦人佛納（Edwin J. Feulner）。（圖／記者湯興漢攝）

美國智庫傳統基金會創辦人佛納（Edwin J. FEULNER）表示，台灣要增進台美關係，首先要從經濟著手，尤其今年「2019經濟自由度指數」報告中，台灣在全球186個經濟體中排第10名，亞太地區43個經濟體中名列第5名，要讓全球看見台灣經濟自由的實力，證實華人社會也有自由民主的可能。

佛納表示，台灣長期致力推動經貿自由化與區域經濟整合，肯定台灣有完善的法規制度與開放政策，在國內中小企業蓬勃發展方面，成為台灣經濟發展的重要動能，尤其在「勞動自由」、「貿易自由」、「財政健全」、「財產權」、「貨幣自由」等方面皆較去年進步。

▲「2019年經濟自由度報告－深化臺美經貿關係暨臺灣加入區域經濟整合」研討會。（圖／記者湯興漢攝）

由於今年為《台灣關係法》立法40週年，回顧台美關係近來諸多正向進展，包含2018年通過「臺灣旅行法」與「亞洲再保證倡議法」，有助美國與台灣維持重要夥伴關係，鞏固印太區域和平穩定發展，佛納也呼籲美國政府應該要跟台灣維持緊密和安全的關係，幫助台灣加入國際組織，並且希望提醒美國落實「台灣關係法」，協助台灣取得國際地位，並認為雙邊應該締結台美自由貿易協定，藉此鞏固台美架構達到更緊密的關係。

▲「2019年經濟自由度報告－深化臺美經貿關係暨臺灣加入區域經濟整合」研討會。（圖／記者湯興漢攝）