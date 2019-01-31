去年第4季GDP下修至1.76%創10季新低　摜破2%關卡

▲主計總處今天公布去年第4季GDP概估數為1.76%，全年下修至2.6%。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處今（31）日公布國民所得概估統計，去（2018）年第4季經濟成長率下修至1.76%，較11月份預估值減少0.26個百分點，不僅跌破2%關卡，同時也創10季以來新低，主要是消費與投資成長不如預測；2018全年經濟成長率也從2.66%下修至2.60%。

調查指出，今年第4季經濟成長率概估為1.76%，較11月預測數2.02%，減少0.26個百分點，而第4季經季節調整後實質GDP，與上季比較折算年率的經濟成長率為1.62%；併計前3季（第1季3.15%、第2季3.29%、第3季2.27%），2019年經濟成長率概估為2.60%，較預測數（2.66%）減少0.06個百分點。

主計總處表示，去年第4季受全球景氣成長趨緩，智慧手機銷售不如預期，加上比較基期偏高等影響，我國出口按美元計價年增率為0.1%（以新台幣計價增2.45%），雖然是連續10季增長，不過增幅明顯趨緩。

至於內需方面，第4季通訊及家電產品銷售不佳，汽機車新增掛牌數減少，與綜合商品及無店面零售銷售挹注等交互影響下，整體零售業營業額增1.16%，餐飲業營業額增加3.29%，而股票成交值轉呈減少14.52%，概估第4季民間消費成長1.62%，低於11月預測成長2.05%。

另在資本形成方面，第4季營建工程投資持續升溫，但因國內部分廠商資本支出計畫審慎，與航空業者機隊購置相對上年同季減少，使得以新台幣計價資本設備進口減4.12％，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動）實質成長9.32％，也低於11月預測成長12.21%。