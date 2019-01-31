美聯準會放鴿不升息　美日利差收斂日圓走強



▲美國聯準會宣布不升息，推升日圓走強。（圖／視覺中國）

記者劉姵呈／綜合報導

美國聯準會（Fed）此次會議決議不升息，並於會後聲明刪除「進一步升息」與「經濟前景面臨的風險大致平衡」等措辭，激勵昨日美股大漲外，美日利差再次回落也推動日圓走強。法人分析，在美元偏弱及美中貿易紛爭懸宕未決的情況下，日圓具備長線升值的潛力，建議投資人可逢拉回進行佈局。

而日本去年12月零售銷售年增1.3%，增長幅度超過市場預期，在日本經濟成長壓力升高之際，讓民間消費前景的擔憂獲得些許的緩解；也使日圓在近兩週的回檔整理後，本周有轉強跡象。本周日圓匯率（1月25日至1月31日）升值0.51%，收109.04。

週三美國聯準會（Fed）決議不升息，並將基準利率的目標區間維持在2.25％-2.5％，並於會後聲明刪除了「進一步升息」與「經濟前景面臨的風險大致平衡」等措辭。此外，在縮表進程上，美國聯準會表示將繼續按月削減資產負債表規模，將準備根據經濟和金融形勢發展調整縮減步伐。

美中貿易談判方面，由於美國和中國大陸幾個月來的針鋒相對，已經使大陸經濟明顯放緩，同時也造成美國的製造業與農業發生了嚴重的經濟影響。美國總統川普對此次談判抱持樂觀的態度。

川普表示，如果在3月1日（90天期限結束）之前，若美中雙方沒有達成協議，他將把中國大陸商品的關稅從10%提高到25%。就在此次談判之際，美國司法部於28日正式對起訴華為與其財務長孟晚舟，並向加拿大政府遞交引渡申請，為這次談判增添變數。

此外，雖然白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，起訴華為與美中貿易談判是兩個個別獨立的事件，但美國司法部起訴的時機難免使外界懷疑美國是否另有意圖。

元大投信期貨信託部綜合分析，雖然美國聯準會鴿派的立場使美元走弱，並替日圓創造出升值的有利條件，但風險性資產也在聯準會放鴿之際同步轉強，這對避險貨幣的日圓而言反而是升值的阻力。

因此，近期日圓雖有升值機會，但升值幅度的多寡仍需避險需求的配合；總結來說，在美元偏弱及美中貿易紛爭懸宕未決的情況下，日圓具備長線升值的潛力，建議投資人可逢拉回進行佈局。