搶攻開工商機　王品攜手LINE酷券「吃出好運不求人！」

▲王品集團首度與LINE酷券合作，要讓上班族在開工日吃出好運來。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

為搶攻開工商機，餐飲龍頭品牌王品集團今（31）日宣佈，將首度與LINE 酷劵合作，在開工日2月11日起祭出獨家雙重優惠，旗下王品牛排、西堤等九大品牌推出好運餐點，讓上班族們吃出好運，開工求個好彩頭。

面對台灣餐飲市場的激烈競爭與商圈快速移轉，餐飲業積極展店同時，不斷進行門店調整已為餐飲產業常態，王品集團持續以滾動式管理，強調敏捷因應市場變化，細膩佈局，達到最佳資源配置。

春節連假後，迎接開工日，王品主管表示，集團要幫上班族祈求好運氣，今年旗下王品牛排、西堤、陶板屋、藝奇、原燒、聚、品田牧場、hot 7以及CooK BEEF!等共9個品牌，在開工日2/11起至3/31，祭出獨家雙重優惠，在LINE酷劵購買王品集團指定品牌套餐組合，享LINE POINTS 10%回饋，讓上班族開工不BLUE，開運又開心。

依據財報，王品集團受惠12月尾牙、節慶以及連假效應帶動，2018年12月自結兩岸合併營收14.7億元，年增1.83%，月增17.52%；其中台灣事業群大幅增加8.17%，營收來到8.3億元，月增15.06%。

2018年王品集團持續以穩健務實經營為原則，透過「新品牌發展」、「多品牌持續優化」與「增長品牌加速展店」多軌並進，並透過各品牌活動強化品牌力、促進人潮回流，全年營收繳出162.6億元成績單，年增2.79%，為2015年以來首度YOY翻正。