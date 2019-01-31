華邦電去年每股賺1.87元　歷年新高

▲華邦電總經理詹東義。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

華邦電今（31）舉行法說會，因為去年下半年市況急轉直下，第4季獲利僅8.79億元，每股賺0.22元，是近五年來新低。然而由於前三季獲利都在高檔，結算全年獲利達74.46億元，每股純益為1.87元，創下歷年新高。

去（2018）年第4季含新唐科技等子公司的營收為118.68億元，營業毛利率為34%，較上季的38.37%和去年同期37.81%皆下滑；歸屬母公司淨利為8.79億元，每股賺0.22元，是近五年來新低。累計2018年全年合併營收為511.9億元，歸屬母公司淨利為74.46億元，每股純益為1.87元，創下歷年新高。

記憶體事業部份，DRAM產品事業含利基型記憶體及行動記憶體產品線佔2018年第四季營收52%，營收季減17%。該產品線25奈米 2G DDR3 DRAM產品已於2018年第四季開始小量生產，逐步挹注營收表現。快閃記憶體產品線佔第四季營收48%，營收季減12%。該產品線將陸續以新推出的512Mb以上中高容量產品、1.2V低電壓產品、Serial介面SLC NAND產品以強化產品競爭力。

第四季記憶體產品營收在各應用類別佔比分別為消費性電子(Consumer)佔30%、通訊電子(Communication)佔26%、電腦相關(Computer)佔26%、車用及工業用相關(Car&Industrial)佔18%。