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刮刮樂挑尾數3、6、9必中？　台彩總座闢謠：是機率問題

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▲▼ 台灣彩券,台彩,刮刮樂,大樂透,威力彩,彩券行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲刮刮樂。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

網路上流傳刮刮樂的「尾數3、6、9」中獎率高，對此台彩總經理蔡國基今天(31日)表示：「這都是機率問題！」台彩內部也有員工專挑4、8號刮刮樂買，也都有中獎，「都是隨機的。」

網紅團體「狐搞蝦搞」實測，發現網路流傳已久刮刮樂挑選「尾數3、6、9」，中獎機率比較高，另外尾數「4」的不吉利數字也是3張中刮中2張。

台彩總經理蔡國基表示，網路上有很多實驗，但其實這都是機率問題，像他自己喜歡挑選沒有連號的，他也透露，台彩內部員工有人偏好挑尾數4，也有人偏好挑尾數8，但中獎機率都差不多。又例如之前台南有刮中頭獎現身的民眾，他中獎的刮刮樂號碼是「12」號，尾數也沒有「3、6、9」，因此並沒有所謂哪幾個尾數號碼中獎率高的問題。

蔡國基今天到西門町的投注站，也現場買了4張刮刮樂，他拿給《ETtoday新聞雲》記者看，他一張挑選2號、一張挑60號、一張24號、一張30號，記者笑說：「總經理，原來你專挑偶數號。」他也笑答：「沒有，我都隨機，尤其是沒有連號的、單張的，我最喜歡。」

蔡國基也當場透露他過年期間購買彩券的計畫。首先，他已經訂好2月1日到2月10日的大樂透，採「7連碰」(一般大樂透是6號碼，7連碰是選7個號碼)共7組，一天約要花350元，10天下來是3500元；威力彩部分，共8個區選第2區1到8號，威力彩春節期間共4期，一天約800元，4期總共3200元。

刮刮樂也不能錯過，他今年將包給晚輩的紅包換成2000元的刮刮樂，他會直接買一本「2000萬超級大紅包」，分成很多包紅包給晚輩，一本18張，要價3.6萬元。另外，他會再買一本500元的「財神發紅包」，中獎率100%，可以在過年聚餐時發送，一本約50張，要價2.5萬元。

因此，蔡國基今年春節預計在彩券跟刮刮樂上花費6.77萬元。另外，台彩內部員工也正在集資，打算一起買一本「1000萬大贏家」刮刮樂，一本25張，員工也期望能中大獎！

台彩從12月開始針對新春過年陸續推出共19款刮刮樂，100萬以上獎金仍有452個機會、1000萬以上有7個機會、1200萬以上剩2個機會、2000萬以上獎金有3個機會。

▼ 台灣彩券總經理蔡國基。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲▼ 台灣彩券總經理蔡國基。（圖／記者戴瑞瑤攝）

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