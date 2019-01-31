朝2020邁進？柯文哲佈局「全國都有支持的立委人選」





▲柯文哲出席 。（圖／記者周書羽攝）



政治中心／綜合報導



據報導，台北市長柯文哲連任成功後動作頻頻，在全國物色2020立委人選，開始為組黨或參選2020總統做準備。無論柯文哲要不要籌組政黨，為了2020總統及立委選舉，籌組一支「柯家軍」已是現在進行式。

《財訊》引述不具名民代說法指出，柯文哲陣營「招兵買馬」動作廣泛且快速，談及選舉所需的金錢與物力、人力資源，更是大方；他懷疑這不只是企業界的支持，可能還有更多的力量準備支援。

據報導，有黨政人士說，柯陣營在全國各地招兵買馬，這也是柯P未來政治之路必須做的準備，「若他參選總統，不可能只有自己當參選人，一定要在全國都有支持的立委人選，才能到處輔選，壯大聲勢」。

該人士說，就算柯文哲最後不選總統，有1支自己的立委參選隊伍，也可以「壯大自己」，才有和民進黨或國民黨談條件的籌碼，在選民厭惡藍、綠的情況下，柯家軍甚至可能在立委選舉中拿到好成績，在立法院形成一股強大的力量。

報導說，柯營走「陳思宇路線」推出年輕幕僚參選也是一個方式。例如民國黨主席、前立委徐欣瑩原本就和柯文哲友好，她的弟弟徐世勳進入北市府擔任客委會主委，民進黨立委陳明文的兒子陳冠廷擔任市府副發言人。對民進黨新潮流系深惡痛絕的柯文哲，也瞄準民進黨內派系矛盾，準備從綠營中大幅拉人。

柯文哲為首的白色力量如何物速立委選將，報導引述近柯人士說法舉例，台南市1席立委補選，新潮流的郭國文獲得提名，敗下陣的陳筱諭條件並不差，她的父親陳彰茂為改制前的麻豆鎮長、母親是曾連任多屆議員的郭秀珠，她才27歲，「類似這種人才，應該很多」。