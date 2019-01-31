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警界添生力軍　南警一分局初任警察官授階

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▲台南市警一分局長鄭榮崑，親自為各員配掛一線三星階級章，員警光榮授階。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警一分局長鄭榮崑，親自為各員配掛一線三星階級章，員警光榮授階。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局，1月31日聯合勤教時間，舉行初任警察官人員授階儀式，由分局長鄭榮崑主持，授與警員林柏伸等10人一線三星階級章。

近幾年鑑於社會環境快速變遷，民眾對警察執勤之要求標準日益提高，警察工作任務所面對之挑戰亦更加嚴峻。幸喜有志除暴安良、為民服務的警察生力軍仍源源而來，台南市警一分局本梯次的生力軍計有警員林柏伸、江全晉、葉修汶、郭玫宜、林欣慈、曾文勺、吳毓玲、賴蓉磁、劉瓔霆、許亦兌等10員，均係2016年4等警察特考及格人員，經實務訓練期滿，成績合格，由銓敘部於2019年1月14日審定合格實授警佐三階警察官，溯自2018年12月31日生效。

授階儀式由一分局長鄭榮崑，親自為各員配掛一線三星階級章，員警光榮授階。鄭分局長勉勵10位新進人員，在警察職涯中，每一次的授階都是光榮的情事，但也是階段性責任加重的開始，因此請各位新進同仁應透過不斷的學習，才能勇於接受考驗，今後大家要展現工作熱忱，全力來維護社會治安，並積極為民服務，始能樹立新時代警察的標竿風範，進而贏得市民朋友的肯定與尊重，如此一來警察前輩們辛苦所累積的光榮傳頌事蹟，才得以永續薪火傳承。

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關鍵字：警界,生力軍,初任,警察官,授階

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