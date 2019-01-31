勞保精算潛藏負債逼近10兆　7年後破產憂爆1次擠兌潮

▲勞動部今天公布勞保精算報告，由勞動部勞動保險司長鄧明斌（左）、勞動部次長施克和（中）、勞動基金運用局長蔡豐清（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

攸關千萬名勞工退休金，勞動部今（31）日公布「勞保精算報告」，在少子化以及高齡化所帶來的勞保財務壓力下，破產年限將由2027年提前至2026年，這也是首次出現勞保基金收益無法彌平勞保支出虧損的情形，不過勞動部表示，政府提出2大保證，將會負起最終支付責任，同時行政院也支持撥補200億元挹注勞保基金，確保勞工領得到給付。

根據最新勞保精算報告顯示，勞保基金財務持續惡化，應計負債從104年度的8.96兆元提升至107年的9.11兆元，若現行制度維持不變，勞保基金將於2026年用罄，換句話說，勞保最快7年後破產。另觀察勞保的收支變化趨勢，與歷年精算結果據一致性，並沒有明顯不同，人口結構產生的變動也在可預期範圍之內，財務狀況仍屬穩健。

勞動部勞動保險司司長鄧明斌表示，這次精算與上次精算略有差異，主要是參保人數增加、平均投保薪資提高及年資增加。另外，精算平衡費率為27.3%，而過去3年實收費率為9%至9.5%，收費不足給付成本所致，也就是所謂的「繳少領多」。

▲勞保提早1年破產，政府提出2大保證，將會負起最終給付責任。（示意圖／記者張一中攝）

行政院撥補200億挹注勞保基金，單是去年虧損就已超過200億，外界擔憂僅是杯水車薪，勞動部次長施克和說，勞保基金自84年投資以來，長期績效穩定，截至去年底平均年報酬率3.43%，勞保基金規模6860億元，投資收益3589億元，撥補動作現階段決定彌平去年度收支逆差，收益到目前為止都夠用。

過去2011年勞保精算報告釋出後，當時引起民眾恐慌，引發一股老年給付1次擠兌潮，鄧明斌說，上次精算報告發布後，確實引起擠兌潮，不過這次政府有做出具體承諾，且政府也編列200億元的預算挹注，根據勞保局近期數據顯示，請領情況仍屬正常。

勞保年金改革迫在眉睫，確定給付制的保險制度面臨檢討階段，鄧明斌指出，當初設計機制的人口結構為金字塔，如今成為倒金字塔，因此目前部分國家改採確定提撥制，預估明年將會委託專家、學者以現在人口結構進行研究，才能讓給付永續。