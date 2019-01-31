　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

勞保精算潛藏負債逼近10兆　7年後破產憂爆1次擠兌潮

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勞動部今天公布勞保精算報告。（圖／記者紀佳妘攝）

▲勞動部今天公布勞保精算報告，由勞動部勞動保險司長鄧明斌（左）、勞動部次長施克和（中）、勞動基金運用局長蔡豐清（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

攸關千萬名勞工退休金，勞動部今（31）日公布「勞保精算報告」，在少子化以及高齡化所帶來的勞保財務壓力下，破產年限將由2027年提前至2026年，這也是首次出現勞保基金收益無法彌平勞保支出虧損的情形，不過勞動部表示，政府提出2大保證，將會負起最終支付責任，同時行政院也支持撥補200億元挹注勞保基金，確保勞工領得到給付。

根據最新勞保精算報告顯示，勞保基金財務持續惡化，應計負債從104年度的8.96兆元提升至107年的9.11兆元，若現行制度維持不變，勞保基金將於2026年用罄，換句話說，勞保最快7年後破產。另觀察勞保的收支變化趨勢，與歷年精算結果據一致性，並沒有明顯不同，人口結構產生的變動也在可預期範圍之內，財務狀況仍屬穩健。

勞動部勞動保險司司長鄧明斌表示，這次精算與上次精算略有差異，主要是參保人數增加、平均投保薪資提高及年資增加。另外，精算平衡費率為27.3%，而過去3年實收費率為9%至9.5%，收費不足給付成本所致，也就是所謂的「繳少領多」。

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲勞保提早1年破產，政府提出2大保證，將會負起最終給付責任。（示意圖／記者張一中攝）

行政院撥補200億挹注勞保基金，單是去年虧損就已超過200億，外界擔憂僅是杯水車薪，勞動部次長施克和說，勞保基金自84年投資以來，長期績效穩定，截至去年底平均年報酬率3.43%，勞保基金規模6860億元，投資收益3589億元，撥補動作現階段決定彌平去年度收支逆差，收益到目前為止都夠用。

過去2011年勞保精算報告釋出後，當時引起民眾恐慌，引發一股老年給付1次擠兌潮，鄧明斌說，上次精算報告發布後，確實引起擠兌潮，不過這次政府有做出具體承諾，且政府也編列200億元的預算挹注，根據勞保局近期數據顯示，請領情況仍屬正常。

勞保年金改革迫在眉睫，確定給付制的保險制度面臨檢討階段，鄧明斌指出，當初設計機制的人口結構為金字塔，如今成為倒金字塔，因此目前部分國家改採確定提撥制，預估明年將會委託專家、學者以現在人口結構進行研究，才能讓給付永續。

ET快訊
春節拼中獎　3種彩券包牌方式、2種刮刮樂選號心法大公開
VOLVO國道爆頭「護車神柱」救男星一命！警看傻：一般是被收
Selina約會「林明禎前男友」！甜蜜認了心動：很喜歡他

關鍵字：勞動部,鄧明斌,施克和,勞保精算報告,勞保年改,勞保條例,基金

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

先探／謝金河：尋找春江水暖的鴨

先探／金豬抱財富

去年第4季GDP下修至1.76%創10季新低　摜破2%關卡

美聯準會放鴿不升息　美日利差收斂日圓走強

刮刮樂挑尾數3、6、9必中？　台彩總座闢謠：是機率問題

勞保精算潛藏負債逼近10兆　7年後破產憂爆1次擠兌潮

華邦電去年每股賺1.87元　歷年新高

台灣經濟自由度全球第10名　傳統基金會主任米勒：距離「真正自由經濟體」僅一步

航太龍頭漢翔獲利穩健　董座帶頭做公益傳愛起飛

賺好賺滿！LV營收獲利雙雙破紀錄　手提包一天賣2萬個

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

先探／謝金河：尋找春江水暖的鴨

先探／金豬抱財富

去年第4季GDP下修至1.76%創10季新低　摜破2%關卡

美聯準會放鴿不升息　美日利差收斂日圓走強

刮刮樂挑尾數3、6、9必中？　台彩總座闢謠：是機率問題

勞保精算潛藏負債逼近10兆　7年後破產憂爆1次擠兌潮

華邦電去年每股賺1.87元　歷年新高

台灣經濟自由度全球第10名　傳統基金會主任米勒：距離「真正自由經濟體」僅一步

航太龍頭漢翔獲利穩健　董座帶頭做公益傳愛起飛

賺好賺滿！LV營收獲利雙雙破紀錄　手提包一天賣2萬個

中國1月官方PMI雙升　學者示警：不代表經濟好轉

國民黨質疑離岸風電費率太高　鄭運鵬：日、英採購價都比台灣高

台鐵紅背心事件延燒　徐永明：別再厚臉皮逼員工做蠢事

裘莉和小布婚變2年半首同框！　密會「關鍵3小時」

平民闖入土耳其軍營　拿鐵鎚敲坦克燒軍車　

先探／謝金河：尋找春江水暖的鴨

先探／金豬抱財富

去年第4季GDP下修至1.76%創10季新低　摜破2%關卡

扯男自稱「喝神仙水」大鬧病院　怒嗆女護理師：妳小心點，我學過泰拳

華語、外片春節大戰！friDay、愛奇藝搶看《黑豹》、《分裂》

小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？

財經熱門新聞

影／仁寶尾牙一人發一萬元　總獎..

買35元麵包中千萬！14張發票..

台彩加碼起跑！今威力彩頭獎上看..

東區成全台最貴鬼街！6大原因曝..

經濟部敲定離岸風電每度5.5元..

春節試手氣 台彩秘笈一次公開

國保十年大今到期　102萬人欠..

存退休金靠錦囊三招　每月可爽花..

台塑六輕尾牙最大獎只有1萬元　..

獨／花旗銀行驚爆大當機！　客戶..

金豬年星座命盤大解密　這兩星座..

體育品牌市值破千億 收購FIL..

iPhone真的要降價了！定價..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

更多熱門

相關新聞

國保十年大今到期　102萬人欠費恐少領61萬

國民年金保險首期97年10月、11月保險費，10年大限最後補繳期限將在今日到期，超過期限不得請求補繳，同時保險年資也不得計入，根據統計，首波到期的422萬名投保人中，仍有102.6萬人尚未繳納，屆時將會影響領取給付資格，未來領取老年年金也不能擇優領取，身心障礙年金也無法享有基本保障，終生恐少領數十萬元。

酪農好缺工　月薪4萬也留不住人

經部也提鬆綁　中鋼、紡織業縮短輪班間隔

春節客運仍七休一　蔣萬安：勞動部把關機制形同虛設

春節客運業臨時喊卡連上9天　勞長說話了

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇傻

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

Selina約會「林明禎前男友」：很喜歡他

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬：願意來嗎

網問「28歲男人」該有什麼成就？

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面