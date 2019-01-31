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財訊／綠島最大神祕地主首度曝光

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／游筱燕

綠島去年5月啟用長達11公尺、全世界最深的海底郵筒後，營造熱門話題，吸引全球觀光客朝聖。海底郵筒的催生者，時任台東議員的謝賢裕，現在是新任綠島鄉鄉長，為大力推動綠島的觀光產業，近期打算拜會島上最有錢的住戶—潤泰集團總裁尹衍樑，希冀借重尹衍樑之力，進一步磨亮綠島這塊璞玉。

綠島擁有全球最巨大、最古老的活珊瑚群體，也是全球僅有的3處海底溫泉之一（另兩處在日本九州、義大利北方），只要潛水，七彩珊瑚礁的海底世界盡收眼底，每年吸引3、40萬觀光人次。綠島觀光資源豐富，也隱藏著可觀的商機，幾10年來吸引不少投資客垂涎；全綠島的人都知道，綠島3大地主，全是外來客。

聯邦集團看上博弈商機
法案卡關，開發案也停擺

15平方公里的綠島，全島多山，扣除國家用地，僅約10%的私人土地可供買賣。財團或大金主的一舉一動，都可能帶來全島地價的波動。1997年，《博弈條款》討論熱烈，綠島被視為設置外島觀光賭場的熱門地點；與此同時，民調也顯示高達78%的綠島鄉民贊成設賭場，僅7%反對。當時政商關係良好的聯邦集團，嗅到政府的風向，搶進卡位。

1997年8月，林榮三的聯邦集團開出高於底價5.68倍的天價，以每坪8萬2，總價13.9億元標下綠島朝日溫泉區附近的5.8公頃（約1萬7000坪）的旅館區土地，比第2高價的太平洋建設6.88億元多出1倍，價差達7億元。當時，綠島土地每坪均價僅在一兩萬元上下，可見其志在必得的決心。後來《博弈條款》遲遲沒有通過，聯邦集團也就此打住。記者今年1月來到綠島時，聯邦集團收購的這塊山坡地，雜草叢生，不見任何工程。

相較於聯邦集團為搶食博弈商機進軍綠島，後不久到綠島購地的尹衍樑，則純是個人喜好。熱愛潛水、駕帆船的尹衍樑，常心血來潮從台灣東北海岸的鼻頭角出發，駕船18小時抵達綠島。他曾對友人說，他第1次去綠島就愛上那裡，因為只有在綠島，他才能徹底放鬆，穿夾腳拖、短褲、戴上墨鏡，盡情飆車。

尹衍樑大手筆買地
遷籍蓋別墅，還有停機坪

當然，精明如尹衍樑也曾看好綠島的博弈商機，一面著手收購土地。據悉，尹衍樑起初透過仲介商在綠島買下數千坪土地，每坪單價約在2萬到4萬元之間，但後來發現當地土地價格被大幅墊高後，就決定改派親信人員長駐綠島，低調收購土地，從1坪6000多元買起，地點大致是觀音洞附近的農地、南側溫泉村附近的建地。知情人士估計，尹衍樑在綠島的土地應有10公頃（約3萬坪）左右。…(本文節自財訊574期，詳全文)

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