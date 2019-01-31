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台灣經濟自由度全球第10名　傳統基金會主任米勒：距離「真正自由經濟體」僅一步

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▲▼「2019年經濟自由度報告－深化臺美經貿關係暨臺灣加入區域經濟整合」研討會,傳統基金會貿易暨經濟中心主任Terry Miller 。（圖／記者湯興漢攝）

▲傳統基金會貿易暨經濟中心主任Terry Miller 。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

美國智庫傳統基金會今天（31日）公布「2019經濟自由度指數報告」，台灣在全球排第10名，亞太地區名列第5名，傳統基金會貿易暨經濟中心主任Terry Miller表示，台灣今年獲得77.3分，不僅是有史以來最高的分數，甚至距離達到「真正自由經濟體」的80分僅一步之遙。

中華經濟研究院WTO及RTA中心，今天舉辦「2019年經濟自由度報告－深化臺美經貿關係暨臺灣加入區域經濟整合」研討會，邀請到美國智庫傳統基金會創辦人Edwin J. FEULNER、貿易暨經濟中心主任Terry Miller、資深政策分析師Anthony Kim發表2019年經濟自由度報告，並針對「深化臺美經貿關係暨我參與區域經濟整合之前景與契機」議題進行交流，提升台灣經貿自由化進程。

▲▼「2019年經濟自由度報告－深化臺美經貿關係暨臺灣加入區域經濟整合」研討會,傳統基金會貿易暨經濟中心主任Terry Miller 。（圖／記者湯興漢攝）

▲傳統基金會貿易暨經濟中心主任Terry Miller 。（圖／記者湯興漢攝）

「2019經濟自由度指數報告」指出，台灣在186個經濟體中排第10名，比去年進步3個名次，至於亞太地區43個經濟體中名列第5名，優於日韓，也是台灣從2008年以來最好的成績。

Terry Miller表示，經濟自由度與社會繁榮關係密切，以台灣今年獲得77.3的分數來看，不僅是有史以來最高的分數，甚至距離達到「真正自由經濟體」的80分僅一步之遙，再從過去的數據來看，經濟自由度與人均收入皆呈現正成長相關，以最高和最低來看甚至可以相差8倍的人均收入，因此從台灣名次的大幅進步，可以看出台灣朝社會繁榮、高人均收入、高自由經濟前進。

▲▼ 「2019年經濟自由度報告－深化臺美經貿關係暨臺灣加入區域經濟整合」研討會,傳統基金會貿易暨經濟中心資深政策分析師Anthony KIM 。 （圖／記者湯興漢攝）

▲傳統基金會貿易暨經濟中心資深政策分析師Anthony Kim。 （圖／記者湯興漢攝）

Anthony Kim表示，2015年台灣在經濟自由度排名全球第14名，當時研討會曾提到台灣應該在勞動政策進行改革，近年果然在這塊有著大幅的進步，促使台灣今年擠進全球前10名的好成績，接下來建議台灣可以在「經商自由」和「金融自由」努力，尤其是企業退場機制，才能健全中小企業的經商環境，並加強中小企業授信機制，讓金融、銀行提升競爭力，相信有助台灣朝向全球經濟自由度前5名邁進。

「經濟自由度報告」(Index of Economic Freedom）由美國智庫「傳統基金會」(The Heritage Foundation）與「華爾街日報」共同編撰，自1995年起每年定期發表，報告內容依據「法治」、「政府管制」、「監管效能」、「開放市場」等4項範疇評估全球經濟體的自由程度，是當前具公信力之經濟自由度評價指標，獲國際間高度重視。

▲▼「2019年經濟自由度報告－深化臺美經貿關係暨臺灣加入區域經濟整合」研討會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲「2019年經濟自由度報告－深化臺美經貿關係暨臺灣加入區域經濟整合」研討會 。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：經濟自由度指數報告,傳統基金會,中華經濟研究院

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