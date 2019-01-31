航太龍頭漢翔獲利穩健　董座帶頭做公益傳愛起飛

▲漢翔公司董事長廖榮鑫帶著漢翔同仁的愛與關懷，到公益慈善機構慰訪。（圖／漢翔提供）

記者林淑慧／台北報導

國內航太龍頭漢翔公司去年營收創新高，獲利表現穩健，在農曆春節前夕，漢翔董事長廖榮鑫率領公司主管，走訪「星星兒的家」、「露德協會」、慈光基金會的「慈馨少年家園」及「慈馨兒少之家」等公益慈善機構，讓弱勢團體在過年團圓時節，也能感受來自航太產業溫暖的愛。

漢翔董事長廖榮鑫表示，漢翔長期關注社會公益，幫助弱勢團體，20年來由漢翔公司員工主動發起歲末社會關懷募款，以三年為一期持續性捐款推動原則，執行長期性的公益深耕活動，共捐助了18家社福團體，長年匯集同仁的愛心，齊心協助度過寒冬。

廖榮鑫表示，弱勢公益團體眾多，普遍需要社會資源的協助，以實際行動陪伴他們過一個溫馨的年，也規劃在過完年後到花蓮「陪你走協會」，鼓勵弱勢朋友不畏困難勇於追夢。

細數過去一年漢翔志工身體力行投入的公益活動，除歲末捐款社福機構探訪之外，還包括航太關懷教育公益參訪、溫馨送年菜、視障者漫遊探索、心智障礙啦啦隊比賽、育幼院和獨居老人等弱勢慈善機構慰訪，以及偏鄉部落送愛關懷等活動，幫助他們重新建立對生命的正能量。

漢翔公司表示，照顧的計畫對象從弱勢孩童課輔，擴大至獨居長者偏鄉、身障、低收入戶家庭等，讓他們也能夠享有參加活動及學習成長的機會。