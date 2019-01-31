手機賣不出去　分析師建議iPhone改用訂用式

▲蘋果最重要的營收來源iPhone面臨著銷售疲軟的大問題。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

隨著智慧型手機的換機周期逐漸拉長，蘋果最重要的營收來源iPhone面臨著銷售疲軟的大問題。不過華爾街分析師表示，若蘋果能為iPhone等消費電子產品推出一套「訂閱計畫」，他將會調升蘋果股票評級。

CNBC報導，Bernstein資深科技研究分析師薩科納吉（Toni Sacconaghi）說：「如果蘋果能將iPhone業務轉變為訂用業務，並以某種方式將消費者現在的交易模式從買斷式轉為訂用式，我們認為這將創造不同的世界，而且我們認為此舉非常利多。」

iPhone的換機周期是蘋果的「核心問題」之一，隨著智慧型手機市場達到成熟之際，使用者升級至新型號的時間拉長，iPhone的銷量開始下滑。蘋果年度第一季財報顯示，iPhone銷售較去年同期下滑15%。蘋果努力說服其投資人不要太擔心iPhone的銷售問題，而是多聚焦於蘋果的服務業務。然而，與僅佔營收的13%且不斷成長的服務業務相比，iPhone的營收仍佔蘋果總營收的60%以上。

BMO資本市場分析師隆（Tim Long）提及蘋果的服務業務時表示，「遺憾的是，這還不夠大，大眾希望不只看iPhone的表現，但我想最終仍是如此。」

薩科納吉認為，iPhone與服務模式結合，可以吸引更多投資人擁抱該公司股票。「即使蘋果公布財報，並表示有4%iPhone是以訂用計畫銷售出去，下次將提升至6%，再下一次會提升至8%，就在華爾街傳出去了，我們也會讚美這點。」

Bernstein給蘋果的股價目標價為160美元，評級為「符合市場表現」。蘋果周三（30）收盤上漲近7%至165.25美元。