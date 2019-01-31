財訊／王瑞瑜打觀光牌　讓台塑變年輕、更親民

文／潘羿菁

去年底一個週日清晨，一陣汽笛鳴聲劃破清晨的宜蘭龍潭湖，親子老少紛紛起跑，這是台塑集團在台化宜蘭龍潭舊廠首次舉辦路跑活動，台塑4寶高階主管全體總動員，因為這場大會師，象徵著台塑集團將擴大發揮「軟實力」、正式切入觀光產業，而背後的主要操刀者，正是台塑集團管理中心常務委員王瑞瑜。

活化資產不賣地 讓民眾重新認識台塑

台塑集團發跡於高雄，隨著事業規模愈做愈大，工廠足跡逐步遍及各地，隨著時代變遷、產業轉型，部分老廠面臨產品競爭力不足退出市場，留下的是大片土地，例如台化宜蘭舊廠、彰化廠與台塑高雄廠，總計有上百公頃。

有些企業會選擇出售賺取一次性處分利益，但是已故的台塑集團創辦人王永慶認為，台灣是欠缺資源的地方，寸土寸金，應該要好好發揮土地的價值，「其實我們不需賺這些錢（賣土地），因為台塑本業已經夠大了。」身為台塑2代王瑞瑜形容。

台塑集團的獲利能力，台灣民眾早已有目共睹，但是王瑞瑜卻感受到，民眾對於台塑只有片面了解，例如，台塑大樓都更案，「我覺得社會氛圍一直在講，都更完成後可以賺多少錢；但問題是，我們全部都是自用呀，講那個都太material（物質）。」更不要說，近來環保意識抬頭，石化業背負著許多包袱，都讓台塑集團的形象受到影響。

「有一次，我看到一群民眾正在排隊，只是為了要跟一片小小花海拍照。」王瑞瑜心想，台塑現有100多公頃土地既不出售，為何不把它打造為好玩的觀光場域，將各地的閒置土地打造為樂活圈。念頭一轉，王瑞瑜在台塑集團總裁王文淵的全力支下，為集團找到發展新方向，更精確地說，應該是「找到一個讓民眾更容易親近與了解台塑集團的平台」。

為了重新與民眾對話，第1步，王瑞瑜先幫同仁換腦袋，畢竟台塑是塑膠生產起家，不論是生產效率或土地坪效都要追求極大化，一直是製造業的思維，然而走向服務業，就不能只是強調效率，於是把原本在總管理處的「土地組」，改名為「資產開發組」。王瑞瑜笑著說：「我希望同仁要活潑一點，要有創意，不然的話，台塑企業都很冷冰冰。」

注入創意思維 宜蘭辦路跑展現在地情

不過，即使改了名，但是同仁邏輯一時間很難調整，於是王瑞瑜重新定調，要同仁打造不一樣的觀光樂活圈。「每次跟常委報告樂活圈規畫方向，她最重視該如何串連起當地的資源和情感，或者能否找出在地特色並加以發揚光大。」台塑集團總管理處資產開發組組長劉耀文指出。…(本文節自財訊574期，詳全文)

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