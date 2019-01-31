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東森保代助獨老、弱勢過好年　送年菜迎金豬愛心不落人後

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▲▼北市社會局溫馨年菜，愛心快遞活動頒獎記者會,東森保代總顧問林登裕代表授獎。（圖／記者李毓康攝）

▲ 台北市政府副秘書長薛春明頒贈感謝狀給東森保代，由東保總顧問林登裕代表授獎。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／台北報導

農曆年節將至，為使低收入獨居長輩與經濟弱勢家戶歡喜過年，東森保代今（31）日參與台北市社會局舉辦的「溫馨年菜　愛心快遞！」活動，讓獨居長者及弱勢家庭享受美味年菜過好年。東森保代總顧問林登裕表示，東保善盡企業社會責任，已連續多年提供贊助，愛心不落人後。

東森保代總顧問林登裕今天出席「溫馨年菜　愛心快遞！」活動記者會，獲台北市政府副秘書長薛春明頒贈感謝狀，台北市社會局局長陳雪慧也表達感謝之意。林登裕表示，該活動能照顧台北市的獨居老人及弱勢家庭，非常有意義，活動本身也符合東森保代推動的「一張保單、一生功德」理念，因此東森保代多年來皆支持響應。

林登裕指出，東森保代10多年來善盡企業社會責任，積極關懷原鄉學童、反吸毒等社會議題，這次與81個民間團體共同贊助1,584份年菜，透過志工快遞年菜到獨居長輩及弱勢家戶中，傳達歲末年終關懷之意。

▲▼北市社會局溫馨年菜，愛心快遞活動頒獎記者會,東森保代總顧問林登裕代表授獎。（圖／記者李毓康攝）

▲ 北市社會局溫馨年菜愛心快遞活動頒獎記者會。（圖／記者李毓康攝）

今年年菜送對象，包括409位低收入獨居長者及1,175戶經濟弱勢家庭。其中，親送長者的年菜有何首烏、傳統滷豬腳、酥炸鮮魚片、紅燒獅子頭、臘味蘿蔔糕及干貝長年菜，另體貼素食長者需求，特別設計素食年菜供長者選擇。至於提供經濟弱勢家庭的1,175份年菜，則由民眾至指定地點領取或由社工員代領發送。

東森集團總裁王令麟10多年前成立東森保代以來，積極落實企業社會責任，除了北市社會局溫馨年菜愛心快遞外，也長期贊助東森慈善基金會發起的「送愛到偏遠部落」、「免費提供原住民小朋友早餐」等公益活動，善盡企業取之社會，用之社會的精神，希望達到拋磚引玉的效果，讓更多企業一起加入社會服務行列。

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