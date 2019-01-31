春節拼中獎　3種彩券包牌方式、2種刮刮樂選號心法一次公開

▲買彩券除了靠自身運氣外，偶爾也可透過「技巧」提升中獎率。（圖／記者許力方攝）

財經中心／綜合報導

農曆春節將至，許多民眾喜歡到台彩博個手氣，買彩券除了靠自身運氣外，偶爾也可透過「技巧」提升中獎率。萬華區「發樂發投注站」老閭大方分享3種包牌方式，以及刮刮樂選號心法，彩迷們可別與財神爺擦身而過。

老閭表示，與賀歲電影「大三元」合作發行刮刮樂「大三元」為目前最受刮迷們喜愛的刮刮樂之一，而今年推出的限定刮刮樂「2000萬超級紅包」也有很多人買。許多民眾鑒於去年沒買到，今年特地提早購入，買入整本的也大有人在。

大多數民眾選擇刮刮樂時往往會選自己順眼的號碼或自己的信運數字，且會避開「不吉利的尾數4」，不過近年這種情況好似開始反轉。據投注站老闆的說法，自107年起選擇尾數「4」的民眾愈來愈多，「44」更成為熱門號碼之一。

目前較為盛行的選號方式主要有跳號及連號兩種方式，前者是僅選擇奇數或偶數號碼，而後者則是選擇整本刮刮樂的前三分之一或後三分之一。老闆指出，一名已在刮刮樂上花費4、500萬的刮迷曾告訴他，無論金額大小，尾數為「0」或「39」的刮刮樂特別容易中獎。

▲目前「大三元」及「2000萬超級紅包」為最受刮迷喜愛的兩款刮刮樂。（圖／記者戴瑞瑤攝）

除了刮刮樂外，彩券投注也是年節特別受歡迎的活動之一。今年除了威力彩搶先在28日加碼2億外，彩迷最期盼的「大樂透」也將從2月1日到初六（2月10日）連續10天每天開獎。台灣彩券總經理蔡國基建議彩迷大樂透可連續10天包牌買7個號碼，威力彩則可連續4期包牌8個號碼。

投注站老闆大方分享3種常見的包牌方式，分別為立柱、組織包牌及連碰包牌。立柱必須要有6組，愈前面的排數意味著它在你心目中愈有可能開出的號碼，舉例來說，6組號碼中選擇用「03」作為「柱仔」(俗稱「主支」)，也就是你認為這期一定會開出的號碼，那接下來買的每一注號碼都一定會有「03」，號碼的數量則看個人。選用的號碼愈多投注的金額就愈高，但相對的中獎機率也會跟著提高。

其次則為組織包牌，這種包牌方式在對彩券號碼有研究的群眾中相當盛行。此方法是依照個人經驗選擇幾個歷來最常開出的號碼，接著便用這幾個號碼作組織，去跑剩餘的46個號碼。無論買幾注，每一注內都會有你選擇的幾個號碼。

第3種就是連碰。以一注6個號碼的大樂透為例，只要選超過6個號碼就稱為「連碰」，可選擇7連碰、8連碰，最多可到16連碰。選用的號碼數量愈多投注金額就愈高，正常6個號碼的大樂透一注50元，7連碰則為350元，雖然投注金額高達7倍，但中獎金額及機率也會相對提高。舉例來說，大樂透中3個號碼的普獎金額為400元，若以7連碰方是中獎，得獎金額便會拉抬至1600元。若民眾預算足夠的話，不妨使用包牌的方式，增加自己中獎的機率，放大自己的紅包吧！