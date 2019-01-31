先探／生技醫療中長線布局買點到

【文／徐玉君】

一九年春節後開紅盤，生技醫療產業能不能期待？在生技產業回檔蟄伏數年間，政策一路相挺過來，包括建置北中南生醫園區、法規鬆綁、新南向、國際參展…等等，國際市場有美國ＦＤＡ核准新藥數再創歷史新高、精準醫療衍生的相關商機等等，都讓回檔已深的台灣生技醫療產業，有了長線布局買點浮現的味道。

在趨勢中尋找主流

先就技術線型言，上櫃生技指數自一四年中的高點二四五．四四點回檔以來，只出現過一次像樣的反彈，之後幾乎一路盤跌，到封關日為止指數位置僅在一三三．二一點，相較於高點可說回檔四五．七三％；換言之，是處於長線底部區，但是從營運數據來看，很多公司業績都創下歷史新高，然股價卻未同步翻揚，顯然股價並未完全反映公司價值。

從產業面來看，眾所周知全球老齡化的趨勢，對長期照護的需求持續緊迫，尤其是輔具、植入物、高精密度醫材的需求更為強勁；對疾病的治療也在次世代基因定序技術支援下，讓醫療邁向個人化服務，因而帶動基因檢測、細胞療法、基因編輯等次產業的蓬勃發展。而在新藥研發方面，除了罕見疾病的需求持續增溫外，生物藥接棒化學藥成為市場主流的趨勢，讓市場的生物製劑需求水漲船高，全球積極發展生物科技，卻也努力壓抑藥價，最好的方式，就是核准生物相似藥的上市。

一八年一年的時間美國ＦＤＡ就核准了七項生物相似藥，在此之前，美國只有五項生物相似藥被批准上市，顯見ＦＤＡ局長Scott Gottlieb貫徹川普壓抑藥價的決心，對生物相似藥自然起了鼓舞作用。再者，一八年美國ＦＤＡ共計核准了五六項新藥，創下歷年來新高紀錄。最特別的是，當中有高達三一項屬於罕見疾病用藥，如前所述，因為次世代基因定序的技術，讓罕見疾病得以獲得有效的治療方向。

業績股是投資基本盤

既然老齡化已是不可逆的趨勢，那麼九成健康的人更需重視保健，尤其針對老年癡呆症、預防中風、骨骼疏鬆、白內障…等，讓更多的保健原料被挖掘開發，成為保健品業者主要研發的重點。

因此，一九年的投資思維自然會圍繞著這些產業題材，從今年國際醫療展的召開，投資人可以多留意，這些展覽因應的需求，進而發現投資的趨勢；台灣生技醫療產業醫一直來由醫材、保健品及美容保養三雄貢獻營運業績，而這些族群投資人必定不陌生，包括隱形眼鏡的精華、金可ＫＹ、晶碩；醫材類的泰博、邦特、太醫、益安、鐿鈦、合富ＫＹ；保健品的大江、葡萄王、生展；美容保養的麗豐ＫＹ、羅麗芬ＫＹ、佐登、霈方等。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2024-2025期合刊號》便利商店及各大書店均有販售

或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載