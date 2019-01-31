　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

先探／「安倍經濟學」還有效嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

（圖／先探投資週刊 提供）

安倍政府正努力將日本的經濟，從「失落的二○年」中挽救回來。儘管困難重重，成效令人質疑；不過，至少其所推動的股市改革，還是有模有樣。

【文／蘇彬貴】

二○一八年九月，安倍晉三順利地第三度連任為自民黨黨魁（任期至二一年九月）；除了將為日本再掌舵三年之外，也可望成為戰後日本執政最久的首相。

兩大包袱所苦

而根據日本《朝日新聞》指出，這次總裁選舉，多數自民黨派系皆表明支持安倍，由此可以看出，自從安倍晉三於一二年十二月回鍋擔任首相後，該黨內部已逐漸發展成所謂的「安倍一強」的局面；如此的情勢，自然相當有助於安倍政府繼續推行其「安倍經濟學」（Abenomics）的政策與改革。

為了挽救日本經濟的長期困局，一二年安倍再次擔任閣揆之後，就射出了經濟政策的三支箭；分別是：寬鬆貨幣政策、擴大財政支出，以及推行結構性經濟改革與成長策略。不過，安倍經濟學實施以來已經六年餘了，儘管過去兩年來情勢回穩，但是基本上，日本經濟仍舊欲振乏力：一八年第三季，其國內生產毛額（ＧＤＰ）再陷入零成長率；而如果與前一季比較的話，更達二．五％的衰退幅度。

二○二○年夏季奧運會，將再度在東京舉行（第一次舉辦是在一九六四年）；順水推舟以此為目標，目前安倍政府正全力拚經濟。然而，現階段的日本經濟，卻為兩大結構性的包袱所苦：一是人口老化的問題；另外一個則是政府財務的大包袱。這兩大包袱息息相關；而其規模之大，在先進國家當中，也都是名列前茅。如此的基本面窘境，使得日本經濟實在很難拚。

目前當地的失業率，甚至已經掉落至二．五％的全世界罕見水準；然而，這顯然只是個繁榮的假象。根據國際貨幣基金（ＩＭＦ）統計，目前日本政府總債務占ＧＤＰ的比重，已經逼近二五○％的紀錄（達近十兆美元；九○年代才僅七○％左右）。相對來講，歐洲地區最嚴重的義大利，該數據也僅在一二五％以上的水準而已。

儘管如此，安倍政府在證券市場中所投入的改革，可是有模有樣；而這也是日經二二五指數在安倍於一二年底回鍋擔任日本首相後，得以從一萬點附近的水準，一路攀爬至兩萬點之上的重要理由之一：一八年十月二日盤中，該指數還以二四四四八．○七點，寫下其自從一九九一年十一月十四日（即過去二六年又十個月半餘）以來最高紀錄。

獲利明顯改善

傳統上，日本企業對於「營業額」規模的重視程度，一向比「獲利能力」還要高。而如此的一種特殊經營文化：一味地追求市場占有率，最終導致了相較於美國，甚至是歐洲等的其他先進國家，過去整個日本企業獲利能力的表現，一向是望塵莫及。也正因為這樣，過去日本股市的本益比（P/E ratio），一向顯得相當偏高。

不過，情勢顯然已經有所轉變；根據Thomson Reuters統計指出，不只是現階段而已，甚至在過去二○年來，日本上市公司淨獲利成長的速度，比美國都還來得高（儘管獲利能力的表現依然落後）。除了原本基期就較為低的因素之外，日圓匯率走弱，對於提升出口產業的獲利，也是個重要原因；另外，日本銀行（ＢＯＪ，即其中央銀行）所祭出的規模史上僅見的銀根寬鬆政策，同樣扮演很重要的角色。

自從一九七一年中以來，日圓兌美元的匯率（當時尚處在一美元兌三八○日圓的水準）一路走升，最高一度於二○一一年十月三十一日盤中，升值至一美元兌七五．三五日圓的歷史紀錄。之後，在「安倍經濟學」三支箭的推動之下，日圓開始反轉走貶，也讓當地的出口產業終於可以喘一口氣；因為過去超強勢的日圓，一直不斷地壓縮業界的獲利空間。到了一五年六月五日，日圓匯率最低還一度貶值至一美元兌一二五．八六日圓。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2024-2025期合刊號》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

ET快訊
返家看到女兒上吊　婦悲痛叩小女兒「我也不活了」釀2死
葉子楣交往26年醫生男友猝死！搭機心臟病發頓失老伴
2020大選　中選會拍板：總統、立委合併投票
心機嬤拿票「隔壁16號」拗換位　他勉強答應卻虧慘...根本陷

關鍵字：先探投資週刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

理財周刊／防禦性選股　航太與生技靚

公股銀龍頭新南向再下一城　台銀馬尼拉辦事處開業

理財周刊／資安需求引爆

財訊／住宅風水3好5壞　豬年趨吉避凶有門道

財訊／綠島最大神祕地主首度曝光

財訊／竹科大地主鄭燊家　百坪豪宅藏嬌茶

財訊／王瑞瑜打觀光牌　讓台塑變年輕、更親民

先探／生技醫療中長線布局買點到

先探／「安倍經濟學」還有效嗎？

經濟部持續封殺核能　禁用核電四大原因

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

理財周刊／防禦性選股　航太與生技靚

公股銀龍頭新南向再下一城　台銀馬尼拉辦事處開業

理財周刊／資安需求引爆

財訊／住宅風水3好5壞　豬年趨吉避凶有門道

財訊／綠島最大神祕地主首度曝光

財訊／竹科大地主鄭燊家　百坪豪宅藏嬌茶

財訊／王瑞瑜打觀光牌　讓台塑變年輕、更親民

先探／生技醫療中長線布局買點到

先探／「安倍經濟學」還有效嗎？

經濟部持續封殺核能　禁用核電四大原因

理財周刊／「我很老，可是我很溫柔」 樂活老頑童林茂雄

快訊／苗栗育樂遊戲場　男童左腳遭機器捲入「腳趾頭斷掉」

理財周刊／防禦性選股　航太與生技靚

吳釗燮推特嗆國台辦是「瘋子」　陸委會：存好心說好話

公股銀龍頭新南向再下一城　台銀馬尼拉辦事處開業

【廣編】adidas UltraBOOST 19全新Bat Orchid黑粉配色2/1上市

收服厭世感！人氣手搖飲「珍珠黑糖拿鐵」今明買一送一

理財周刊／資安需求引爆

奴才慢走不送！柴犬爽躺被窩「睡好睡滿」　爸無奈：心已死

【廣編】過年招財＋桃花就靠這一件！黛安芬開運美Bra超挺妳

「北市第一凶宅」驚見百人神主牌 33年釀24死卻年有10餘人搶買！

財經熱門新聞

影／仁寶尾牙一人發一萬元　總獎..

春節試手氣 台彩秘笈一次公開

買35元麵包中千萬！14張發票..

台彩加碼起跑！今威力彩頭獎上看..

東區成全台最貴鬼街！6大原因曝..

經濟部敲定離岸風電每度5.5元..

國保十年大今到期　102萬人欠..

存退休金靠錦囊三招　每月可爽花..

台塑六輕尾牙最大獎只有1萬元　..

獨／花旗銀行驚爆大當機！　客戶..

金豬年星座命盤大解密　這兩星座..

體育品牌市值破千億 收購FIL..

iPhone真的要降價了！定價..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

更多熱門

相關新聞

先探／特斯拉登陸　志在龍頭寶座

面對傳統車廠排山倒海進入電動車領域，特斯拉似乎備感壓力，迫使加速在中國設廠，對於新舊供應鏈是否有影響，備受關注。

華為無視圍堵　執意搶灘５Ｇ

先探／封關期變數大盤點

先探／謝金河：尋找春江水暖的鴨

先探／金豬抱財富

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

刮刮樂3挑選方式實測！　網紅嚇傻

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

Selina約會「林明禎前男友」：很喜歡他

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

出國打卡機窗照竟是世紀大騙局！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

過年前陪母燙髮　上公車找不到了

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

屏東沒人去！前輩開價月薪+5萬：願意來嗎

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面