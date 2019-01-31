正版郭董臉書來了！　留言就能抽簽名國旗帽

▲郭董正版臉書粉絲專頁正式開張。（圖／翻攝郭台銘臉書粉絲專頁）

財經中心／綜合報導

鴻海集團近日因為美國威州投資案持續佔據新聞版面，鴻海董事長郭台銘突然在今（31）日於臉書開設粉絲專頁，並表示「我會把我認為應該廣為人知，推己及人的內容分享給志同道合的朋友們」同時也宣布粉絲專頁將舉辦留言贈獎活動。

鴻海董事長郭台銘今（31）日突然於臉書開設粉絲專頁，他在首篇貼文指出，該粉絲專頁是由永齡基金會協助設立的，他指出過去有太多人以他的名義開設臉書帳號，突顯了在社群當道的年代，真假難辨的問題成了眾人共同焦慮的問題。

因此郭台銘表示，「在個人事業與志業的平衡點上，選擇以志業及人生信仰做為我臉書的基礎，我會把我認為應該廣為人知，推己及人的內容分享給志同道合的朋友們，我不一定是最成功的人，但我相信我是在事業及志業上都盡最大的努力，奮鬥不懈的人。」

郭董在第二篇貼文不諱言提到他個人對於中華民國國旗與國歌的熱愛，並表示自己「以唱國歌、掛國旗為榮」，本周六（2/2）適逢鴻海集團尾牙愛心嘉年華會，郭董今年特別透過集團員工票選，製作了幾款有鴻海字樣的國旗帽給園遊會參與的員工。同時也製作一些沒有字樣的版本，將會贈送給當日前往南港展覽館參觀鴻海嘉年華會一般民眾朋友。

若是沒空前往鴻海嘉年華會，卻又想獲得國旗帽的民眾，其實也還是有機會！郭董特別慶祝粉絲團開張，只要在該篇貼文底下留言「一起愛國旗」，就有機會抽中郭董的簽名國旗帽。

▼郭董簽名國旗帽。（圖／翻攝郭台銘臉書粉絲專頁）