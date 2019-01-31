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回顧狗年台股表現　法人看好為金豬年鋪路再戰萬點

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▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）
▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

昨（30）日狗年封關收盤指數為9,932.26點，上漲0.67點，成交值為991.02億元，證交所指出，狗年封關較去年雞年封關日下跌488.83點，總市值減少1兆3,308.54億元，不過狗年為第7個封關指數收盤在9,000點以上的年度。而狗年上市櫃公司一共發放現金股利1.415兆元寫歷史新高，皆可望為豬年開紅盤帶來利多。

證交所表示，回顧2018年狗年大部分時間指數仍維持在萬點之上，但由於美中貿易戰於第二季開始影響到全球的經濟展望，第三季開始美中貿易戰加劇，加上進入第四季後，美國公債殖利率急升，Fed持續升息，台美間利差擴大，蘋果手機出貨又因美中貿易戰影響而大幅下修，指數上下震盪，跌破萬一關卡。

而台股當中蘋果供應鏈多為重要權值股，就此結束史上最長的萬點行情，加上去年外資大賣超亞股，台灣尤其最嚴重且大量匯出，合計上市櫃一共賣超3669.4億元，使得散戶信心不足、成交量下滑，統計狗年平均每位股民資產就減損約13萬元。

證交所指出，農曆狗年封關日集中交易市場發行量加權股價指數以9,932.26點作收，指數上漲0.67點，漲幅約為0.01%。相較去年底的9,727.41點，指數上漲204.85點，漲幅約為2.11%；另較去年農曆雞年封關日（2018年2月12日）的10,421.09點，下跌488.83點，跌幅約為4.69%。

農曆狗年封關日集中市場股票總市值為新台幣29兆9,198.80億元，較去年農曆雞年封關日（2018年2月12日）總市值31兆2,507.34億元減少1兆3,308.54億元，減幅約為4.26%。

此外，證交所表示，自1999年至2018年之20個農曆年春節後開盤日，加權收盤指數有14年上漲、6年下跌，其間以1999年2月20日指數收在6,072.33點，上漲274.33點，漲幅4.73%最大；而以2003年2月6日指數收在4,833.58點，下跌181.58點，跌幅3.62%最大。

根據統計，狗年上市櫃公司共發放現金股利1.415兆元寫歷史新高，而2018年上市櫃公司獲利可望再創新高，成為支撐豬年股價的最大利多。

2019年開市至今，國際市場皆在觀望美中貿易戰的結果，法人皆有共識，在不確定性較高的情況下，台股於1月的走勢較為震盪，加上春節長假效應，成交量值也出現下滑，預估今年將「先震後跳」，投資人須留意美中談判情況，以及年節期間國際股市動向。

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