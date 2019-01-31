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先探／金豬抱財富

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（圖／先探投資週刊 提供）

美股元月帶動全球股市強勁反彈，但是美中貿易戰三個月空窗期將進入最後一個月，兩國談判再度啟動，未來結果也將牽動全球金融市場神經；所幸兩者經濟數據同步下降，增添達成協議的機率。台股今年以來反彈幅度相對偏低，預計春節後個股將持續有表現機會，接續到三月份董事會除權息行情。

【文／方亞申】

去年第四季全球股市輪流回檔，包括美國、新興市場等，回檔速度及幅度都相當大；去年底最後一周，各國股市開始輪流反彈，進入今年持續彈升；雖有歐、美、中、日等經濟基本數據都不好，國際貨幣基金會及世界銀行都調降今年經濟成長率等利空，但各國股市在利空中卻持續彈升，惟台股算是相對較弱的。

台股彈幅在全球屬後段班

當然美國及中國還是主要觀察的國家。尤其美國去年發動對中國貿易戰，不論輸贏，兩者經濟數據都下降。中國則是面臨內憂外患，國內電子大型外銷企業業績都不好，諸如騰訊、聯想、小米等等，看看股價幾乎躺在低點就可見一斑！而去年十二月進出口金額同比雙雙下降，顯見壓力逐季加重，去年第四季經濟成長率還有六．五％，但是今年各機構普遍預估全年經濟成長率只有六．二％，中央積極降準釋金撒錢，去年釋出資金至少超過五兆人民幣，超過二○○八年金融海嘯時的四兆人民幣救市；今年釋金金額一定不會低於去年，尤其在國外大廠正陸續撤離中國，造成中國失業率上升，中國必須進行強力安內動作才可。在國家隊積極出手後，上證指數挺在二五○○點之上（去年從高點三五八七點一路下跌至年底最低二四六二點，跌幅高達三一．六％，全年跌幅則高達二四．六一％，居全球前茅），但是距離年初本波下跌低點二四四○．九點並不遠，顯見中國問題不輕，接下就看美國動作了！

而美國發動貿易戰後，去年第四季道瓊一度還創高點，但隨即反轉向下，從高點至低點，跌幅高達十九．一％，全年下跌五．六三％；標普從高點至低點累計跌幅二○．二％，全年下跌六．二四％；Nasdaq最高點八一三三點下跌至低點六一九○點，累計跌幅二三．八九％，全年下跌三．八八％；費半指數高點一四六四點下跌至低點一○六六點，累計跌幅高達二七．一八％，全年下跌七．八三％。

正當全球殺過頭，今年元月反彈就出現了，若以至三十日計算，反彈平均都超過四％左右。彈幅超過十％以上就有美國生技指數、阿根廷、俄羅斯、土耳其，介於五～十％之間就有美股四大指數、德國、比利時、義大利、西班牙、奧地利、菲律賓、香港、韓國，除了美國及阿根廷外，大多是去年股市表現較弱者。台股則反彈不到二．五％！

股東會行情將接棒

若從技術線來看，強者如俄羅斯、土耳其、南美洲巴西、阿根廷、智利及東南亞印尼、菲律賓等，股市都站穩年線；較次一級就是向年線反彈，包括美國、香港，再來是中國、台灣、韓國及大部分歐洲股市，股市突破季線。雖基本面不佳，但若全球股市大多至少在季線之上，台股似乎沒有單獨下跌的理由。

當然美國走勢還是具關鍵，月初以來幾乎遇到個股或總經利空，指數或是股價都不跌反漲，不過本周開拓重工及Nvidia財報及展望不如預期，股價大跌，兩者將今年漲的吐回去反而倒跌，顯見股價彈多若低於市場預期還是偏向拉回，重量級的蘋果今年反彈不到四％。接下來尚須接受聯準會及美中貿易談判結果考驗。美中短期談判應有局部進展，川普表示美中協商非常順利。中國副總理劉鶴美國行後就見分曉。至於美國聯準會會議，目前升息態度已軟化，Fed主席鮑威爾對升息和縮表保持彈性，因此市場認為Fed態度偏鴿。不過，投資人仍須留意美中貿易談判結果及Fed政策意向變化等可能的變數，一旦未如預期，股市將立即負向反應。

道瓊若以去年的歷史高點二六九五一點下跌至最低點二一七一二點，這次反彈三○三八點，是跌幅的五八％左右，已接近反彈三分之二位置，接近強力反彈；標普去年從二九四○點下跌至二三四六點，這次反彈至二六七五點，彈升三二九點或五五％；Nasdaq從八一三三點下跌至六一九○點，反彈至七一八五點，幅度為二一．二％，雖未接近年線，但三大指數全數反彈超過五成。意味著顯未來三個月不容易再跌破這次低點。短線上美股拉回、日ＫＤ值高檔交叉向下，以道瓊而言，未來或拉回測試二三五○○～二四○○○點上下，標普則是在二五五○～二六○○點、Nasdaq在六八○○～六九○○點、費半在一○八○～一二○○點，若能守穩且日ＫＤ值降至低檔，在周ＫＤ值持續向上的掩護下，或有再向年線彈升機會。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2024-2025期合刊號》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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