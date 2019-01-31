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統一發票兌獎熱門地　超商達86%

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▲▼清冊出爐！全台14張統一發票「1000萬藏寶圖」　超商買一顆35元麵包秒變富翁。（圖／記者許力方攝）

▲根據財政部統計，超過八成中獎者都到超商兌獎。（圖／記者許力方攝）


記者吳靜君／台北報導

財政部統一發票App上線至今已近一個月，下載量突破40萬，尤其前幾日去年11-12月期統一發票開獎後，下載量以萬人速度在增加。但根據財政部統計，自從開放超商通路後，受到民眾的熱愛，利用四大超商、全聯、美廉社等據點兌獎件數比例達到86%；各種銀行的比例為10.31%；App領獎為3.45%。

財政部賦稅署李慶華表示，App剛上線，目前不斷聽取外界意見進行改善，也提醒民眾，在今年2月15日前下載完畢並登入，就可以加入第一波抽獎活動，獎項為100元超商電子禮券，限6000份。

李慶華表示，從今年起領獎通路擴增至1.3萬個，實體通路的部分，包括四大超商、全聯、美廉社等據點領取五、六獎中獎獎金；第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫等，在營業時間內可兌換全部獎別；農（漁）會信用部、信用合作社則可兌換二獎以下獎別及雲端發票專屬千元獎。

李慶華說，主因是目前App上線時間還不久，目前財政部已經成立小組，專門處理App的疑難雜症，有問題可以隨時解決。此外，為鼓勵民眾多使用雲端發票，未來也有機會增開雲端發票專屬獎。

李慶華提醒民眾，在今年2月15日前下載App完畢並成功登入，就可以加入第一波抽獎活動，獎項為100元超商電子禮券，限6000份。第二波就是「下載獎」，在今年3月15日以前下載並成功登入，就抽包括雙人澳洲雪梨（機＋酒）、iPhone XS、韓國雙人自由行（機＋酒）、美腿按摩機等獎品，總名額共有5200餘個。

第三波為「使用獎」，只要在5月15日以前下載並成功登入，且使用載具歸戶功能新增載具一筆（類型不限），並在活動期間以手機條碼儲存雲端發票15張者，就有機會抽中北海道雙人自由行（機＋酒）、iPhone XS、Switch藍紅主機、平板等獎項，總名額也高達4800餘個。

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關鍵字：統一發票,中獎,兌換據點,APP

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